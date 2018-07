Lifschitz le contestó a Macri

El gobernador de la Provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, habló de sus reuniones privadas con Macri, tarifas de la EPE, bitrenes, y más, contestando las críticas del presidente de la Nación.

“Tuve dudas de venir por la polémica con el propio Presidente y el Ministro Dietrich”, inició de forma inédita Miguel Lifschitz, el discurso de cierre del X Foro de Economía y Negocios de Fundación Libertad.

Reconociendo sus dudas en asistir, por las declaraciones públicas de Mauricio Macri y su Ministro de Transporte, el gobernador de Santa Fe prosiguió: “Hace muchos años que participo de los eventos (de la Fundación) (…) y en honor a este espacio que siempre ha sido plural y respetuoso donde tengo muchos amigos, me pareció que correspondía acompañarlos”.

La confesión le dio pie para contestar al gobierno nacional, comenzando por las declaraciones que esa mañana había vertido Macri sobre su persona, acusándolo de tener un doble discurso. “Coincidimos en casi todo cuando hablamos en privado y casi nada en público”, había dicho sobre el gobernador. Rompiendo el silencio de la Casa Gris, y utilizando el escenario de la entidad rosarina, expresó: “No voy a polemizar con el presidente de la nación, por respeto a su investidura y a su persona. Creo que tiene temas más importantes que ocuparse de la energía de Santa Fe o de las críticas de un gobernador”.

“Respecto a la energía voy a aclarar porque no es buena la información: la provincia de Santa Fe no es la provincia que tiene las tarifas más altas de la Argentina; les dejo una tabla del Ministerio de Energía de la nación en tiempos que lo dirigía el Ministro Aranguren, y claramente se ve que las tarifas de la EPE están ubicadas en el 7mo lugar en relación a los 24 distritos del país”, expresó el gobernador.

Luego de abundar sobre algunos detalles acerca del costo energético santafesino, se refirió al “doble discurso” apuntado por Macri: “Mis afirmaciones públicas son la expresión de lo que yo pienso, debo aclarar que hemos tenido pocas reuniones privadas con el presidente y aproveché ese tiempo valioso para temas de acuerdo y no para marcar diferencias”.

Respecto de las afirmaciones del Ministro Dietrich sobre el aeropuerto, “que las suele hacer con frecuencia cada vez que viene a Rosario”, observó Lifschitz, dijo: ”hay un fondo fiduciario que está integrado por el canon que aporta Aeropuertos 2000, destinado a financiar obras en todo el sistema aeroportuario, que incluye a los aeropuertos no concesionados, por eso el reclamo insistente para que derive parte de esos recursos a los aeropuertos de Santa Fe, aprovechando una coyuntura favorable que hemos acompañado. Cada vez que me preguntan, destaco la política aerocomercial muy positiva de este gobierno como no ocurrió en los 12 años anteriores”, precisó.

“El otro tema que se planteó es de los bitrenes. Cuando salió el decreto nacional 574, estableciendo la factibilidad de los bitrenes, la primera provincia que adhirió fue Santa Fe. Y presentamos a Vialidad Nacional una propuesta respecto por cuáles rutas podrían circular, y si todavía eso no está operativo, es porque la Dirección Nacional de Vialidad, que depende del Ministerio de Transporte, no ha hecho las comprobaciones sobre los puentes, que tienen q resistir una carga mucho mayor”, aclaró.

Fuente ON24.com