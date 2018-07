Dolar: “Tregua cambiaría por 90 días”

Hay una tregua cambiaría por 90 días. Este no es el BCRA de Federico. Menos circulante, más encajes, tasas altas y recesión. El dólar no pasa de $ 28,00 en el mayorista. Las reservas de Anses son más altas que las del Banco Central. La maldición de la soja bajo gobiernos no peronistas.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.

El dólar pide tregua, cuando venia ganando por goleada.

. – Claramente lo indica el balance cambiario de junio. Lo que pasa es que pocos lo leen.

1) La formación de activos externos bajo de U$S 4.616 a U$S 3.074 millones, eso implica que hay menos pesos para comprar dólares.

2) Los dólares erogados para viajes al exterior descendieron de U$S 826 a U$S 593 millones, y estamos hablando de junio que era el mes del mundial.

3) El ingreso de dólares por inversión extranjera directa subió de U$S 178 a U$S 214 millones, eso se dio porque muchas empresas extranjeras trajeron más dinero ante la falta de financiamiento interno a tasas razonables, algo que podría repetirse con mayor intensidad en lo que resta del año.

4) Hubo menos salida de dólares golondrinas, en mayo la salida fue U$S 1.363 millones, en el mes de junio salieron U$S 848 millones, se espera que en julio la cifra sea menor.

Vos lees todo al revés que el resto de los analistas de mercado.

. – No tenes que mirar por el retrovisor, tenes que mirar por el parabrisas. Para adelante la recesión hace que viajes menos la exterior, las vacaciones de invierno fueron record en Argentina, y, por otro lado, con esta recesión a quien le sobra para comprar dólares. No vemos más colas en las casas de cambio. Si el precio del dólar sigue estable las compras irán mermando. Por otro lado, tenes al Banco Central todos los días ofertando U$S 100 millones, con una tasa de interés arriba del 40% anual, la circulación monetaria creciendo al 20% anual y subiendo encajes para que haya menos crédito y moneda secundaria, la baja del dólar está asegurada.

¿Te parece?

. – Cierro este tema, mi gran preocupación es que siga bajando, no subiendo. Ojalá el gobierno mantenga al dólar por encima de $ 27,00. El problema es que el gobierno, como viene, no puede cumplir la meta de finalicen con el FMI. La meta es del 27% anual, con un desvió posible del 32% anual. Si pasa del desvió del 32% anual no se efectiviza el desembolso de los U$S 3.000 millones hasta que el tema no se trate en el directorio del FMI. Eso llevaría a una política de tipo de cambio bajo, al menos por 90 días, después vemos.

Las retenciones.

. – El gobierno dejara que las retenciones sigan bajando, hubo acuerdo entre el FMI y el ministro Dujovne, los radicales mostraron la hilacha, y se quemaron para todo el campeonato. Si me escucharan no cometerían estos errores.

¿Qué significan las otras reservas

. – Es el Fondo de Garantía Sustentable (FGS) que tiene el Anses. Asciende a $ 1. 265.940 millones al 31 de marzo de 2018, la friolera de U$S 62.857 millones, lo que constituye una segunda reserva del gobierno argentino.

¿Cómo esta compuesto?

. – El 90% está concentrado en 3 rubros, 57,9% títulos públicos argentinos, 19,4% acciones y 11,1% prestamos.

¿Cómo lo manejo Macri?

. – Bajo su presidencia se multiplico, pero también hizo travesuras, lo aprovecho políticamente y destino mucho dinero a préstamos a jubilados y beneficiarios del Estado (como los que cobran Asignación Universal por Hijos) a tasas subsidiadas. Los montos de estos beneficios pasaron de $ 15.801 millones en la época del Kirchnerismo a $ 140.886 millones bajo este gobierno. Todos tienen un muerto en el placar.

¿Cómo fue la performance?

. – Con Cristina las reservas eran todas prestadas, pero figuraba el nominal de U$S 25.639 millones y en el FGS había U$S 51.079 millones. Con Macri las reservas treparon a U$S 61.726 millones y el FGS subió a U$S 62.847 millones. Claramente no usar este fondo en una transición económica como la actual es un desperdicio. Se deberían vender las acciones del FGS, ya que los dueños de las empresas desean comprarlas, y de esa forma tratar de paliar el déficit fiscal, menos baja del gasto público para ponerle el piso a la caída de la actividad económica. A futuro devolver el dinero, cuando tengamos una mejor cosecha y más actividad económica. En acciones hay casi U$S 12.000 millones, más del 20% de lo que nos presta el FMI con muchas condicionalidades.

. – Macri no tiene suerte, desde que llego al poder la soja y el maíz baja, se cumple el mito de que cuando el peronismo pierde la soja baja. Si miras el gráfico del petróleo notaras una fuerte suba, lo peor que le puede pasar al país sube el petróleo y baja la soja. Te suben el piso de los costos y te bajan los ingresos.