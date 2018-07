Destacamento de Los Pumas de La Gallareta tendrá nuevo edificio

Será el edificio que correspondía a la EPE en esa localidad y se estima que en dos meses el destacamento empezará a funcionar allí.

Luego de las gestiones realizadas por el actual presidente comunal de La Gallareta, Fernando Nicola y el Coordinador del Plan del Norte, Sergio Rojas, el edificio de la EPE pasará a ser utilizado por el destacamento de Los Pumas de esa localidad.

La Secretaria de Energía, Verónica Geese el pasado jueves 19 de julio anunció el pase de ese edificio al Ministerio de Seguridad, luego del pedido por parte de la Guardia Rural. De esta manera se estima que, dentro de dos meses, el destacamento pueda funcionar allí, una vez que los trabajos de refacción por parte de la comuna y de Los Pumas finalicen, los mismos comenzarán el lunes 23 de julio.

Por su parte el Coordinador del Plan del Norte, Sergio Rojas mantuvo: “Finalmente, y después de un tiempo que se comenzó a gestionar este traslado al ex edificio de la EPE, logramos que se firme la documentación necesaria para comenzar con los trabajos de ampliación y refacción. Es importante destacar la predisposición de las autoridades de la empresa en persona de Fabián Bastias, del presidente comunal Fernando Nicola y también del actual director de Los Pumas Eduardo Bieler. Esperamos que durante el mes de septiembre podamos estar inaugurando el edificio”.

Asimismo, Rojas recorrió, el viernes pasado, el ex edificio de la EPE acompañado por el Presidente comunal, Fernando Nicola, el Sub Director Zona Centro Norte, Omar Duarte; el Jefe de Destacamento de Guardia Rural, Sub Inspector Omar Molina y el Oficial de Policía Pablo Mendoza. Posteriormente se realizó una reunión en la sede comunal para formalizar la entrega de dicho edificio.