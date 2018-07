Copa Santa Fe: Árbitros para el fin de semana

La Federación Santafesina de Fútbol junto a Santa Fe Producciones han dado a conocer este jueves los Arbitros, Asistentes y Cuarto Arbitro para cada uno de los partidos que se disputarán el próximo fin de semana por la Copa Santa Fe.

Las Autoridades y horario para el encuentro Revancha entre Rosario Central y Colón se darán a conocer en las próximas horas.

Partido de Ida: UNIÓN DE SUNCHALES VS ATL. RAFAELA –

21/07/2018 A LAS 15:30 HORAS

Franklin, Sanchez, Schneller y Freyre

—

Partido de ida: SAN JORGE VS SPORTIVO LAS PAREJAS –

22/07/2018 A LAS 16 HORAS

Ferrari, Martinez W., Santiago y Martinez S.

—

Partido revancha: NEWELLS OLD BOYS VS UNION STA FE –

22/07/2018 A LAS 15.30 HORAS.

Ranciglio, Luzzi, Bosso y Mascheroni