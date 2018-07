Opinión: El dólar sube más que la inflación, alerta

El dólar subió en el último año el 73,9%, los precios minoristas aumentaron el 30%, el segundo semestre podría tener un tipo de cambio más estable y precios recuperándose. Los aumentos paritarios son necesarios para reanimar el consumo.

La devaluación fue mucho más elevada que el incremento de precios.

. – Correcto, hay varias hipótesis que pueden darse a futuro.

Por ejemplo

. – Vamos a enumerarlas.

1) Que el tipo de cambio baje, y esto atempere la suba de precios.Situación casi imposible con la alta tasa que tenemos y una alta demanda del dólar.

2) Que el tipo de cambio se estabilice, y que los precios se reacomoden a la suba.Este escenario seria el deseado por el gobierno. Un tipo de cambio estable, y los precios minoristas reacomodándose ya que por la recesión muchos precios todavía no tuvieron margen para ver un incremento en el corto plazo.

3) Que el tipo de cambio suba y desate un aumento de precios generales.Este escenario sería una tragedia, ya que nos llevaría a una recesión peor de la que tenemos actualmente. Esto nos podría llevar a un mayor desfinanciamiento y problemas graves para cerrar el déficit fiscal.

Todo indicaría que el gobierno pretende planchar el tipo de cambio.

. – Correcto, pero será difícil plancharlo con el escenario actual. En la renovación de lebac del día de ayer tuvo que convalidar una tasa del 46,5% anual para poder renovar parte del stock que vencía, y tomo la decisión de subir los encajes para que esta renovación no le inyectara pesos a la economía y le generará aumento de precios y del dólar.

El gobierno combate a sangre y fuego la liquidez

. – Correcto son medidas muy recesivas, saca dinero secundario del mercado, ya que al subir los encajes restringe crédito a la economía.

Las automotrices venden autos debajo del costo.

. – Las empresas necesitan liquidez, y por ello bajan stock. Cuando la situación se normalice no quedara autos cero kilómetros a un valor inferior a los $ 350.000, por ahora buscaran realinear los flujos de fondos, y ver como se rearman a futuro.

Eso sucede en todas las empresas.

. – Correcto, algunas lo pueden hacer porque tenían stock, otras no lo pueden hacer al no tener stock, y otras están con severos problemas de rentabilidad más liquidez.

Algunas empresas caen en convocatorias.

. – Muchas empresas tomarán el atajo de la convocatoria privada o pública, pero serán convocatorias al fin. El mercado se achico, y esto implica que las empresas tendrán que adecuarse al nuevo mercado con menos productos ofertados y menor estructura, salvo que cambien la paleta de productos, se reinventen y salgan a ponerle el pecho a la coyuntura. Para todo eso hace falta capital de trabajo, lo que hoy escasea en la economía.

Como ves al mercado después de los datos de inflación y tasa en pesos.

. – Veo a un mercado que sigue queriendo dolarizarse. Desde nuestro punto de vista vamos a un escenario más tranquilo para el dólar.

¿Por qué?

. – Han disminuido la venta de pasajes al exterior, lo que generaba una pérdida de dólares significativa por mes. La caída en las ventas de autos hará disminuir los dólares que se giraban a Brasil para traer vehículos; ya salió buena parte del dinero especulativo que teníamos en los mercados, los consumidores no cuentan con excedentes suficientes para seguir atesorando cerca de U$S 2.000 millones por mes.

Te quedan las importaciones

. – El gobierno está cerrando las puertas de las importaciones, será difícil importar en la segunda mitad del año, con lo cual no te extrañe que, a pesar de las bajas exportaciones, tengamos algunos meses de superávit de balanza comercial.

Para vos triunfan conteniendo al dólar.

. – Creo que es el único camino que les queda, contener al dólar para que los precios logren un determinado equilibrio, poder realinear los salarios con la suba de precios, e inyectar algo de liquidez al mercado La calle está muy recesiva, y si no hay pronto un aumento de salarios, será difícil sostener los niveles actuales de recaudación.

Como ves el gasto público.

. – La poda que le están pegando al gasto público es impresionante, en los próximos meses veremos un nivel de gasto creciendo mucho menos que los ingresos, y eso permitirá cumplir la meta con el FMI.

El viernes se conoce el resultado fiscal del primer semestre.

. – Con la inflación anualizada al 30% estamos cumpliendo con la meta de precios con el FMI. El resultado fiscal de junio nos permitirá cumplir con la meta fiscal, vamos bien con el FMI, estamos en condiciones de cumplir metas y recibir los fondos necesarios para pagar los intereses de la deuda pública y cubrir el déficit fiscal.

Será por eso que comenzó a subir la bolsa

. – Las acciones bajaron un 50% en dólares en los últimos 6 meses, es momento de un rebote en las cotizaciones.

Sera un rebote sustentable o el rebote del gato muerto.

. – No lo sabemos, pero en cualquier caso será un rebote que puede dejar una utilidad de un 20% en dólares, comprando hoy y vendiendo en octubre, pensando que el 30 de septiembre se cumplen las metas con el FMI y llega el desembozo de U$S 3.000 millones.

Muy optimista

. – El índice merval cayó el 50% en dólares, los bonos cayeron el 20% en dólares, creemos que hay margen para un rebote en el mercado, y hay que aprovecharlo está en cada uno medir los riesgos y apostar.

Me siento más cómodo comprando dólares

. – Eso te da tranquilidad, pero no te multiplica los billetes. Aquí se trata de arriesgar para ganar. Primer semestre del año las acciones y bonos fueron los grandes perdedores, pueden terminar el año para atrás en dólares, pero no creo que 50% y 20% de baja. Es momento de arbitrar dólares por acciones y bonos.

Por si todo esto fuera poco esta subiendo la soja.

. – No digas nada que si se enteran los radicales no solo querrán parar la baja de retenciones, sino que también, querrán subirlas. Salvo el Intendente de Santa Fe José Corral, el resto de los radicales, todo el equipo económico de la UCR, con Nicolas Dujovne incluido quieren parar la baja de retenciones. Nunca pensé que tuvieran esta actitud, sin siquiera mirar una planilla de costos. Periodistas, políticos y economistas, en muchos casos se suman a un planteo por la posición mítica de que el dólar está a niveles altos, sin saber que la estructura de costos del campo esta dolarizada, y en muchos casos el peso del flete diluye cualquier eventual ganancia extraordinaria, con un precio de la soja en el menor niveles de los últimos 10 años, y un precio del petróleo que no está ni los máximos, pero que aumento de un mínimo de U$S 25 a los U$S 67 actuales.

El mercado se quedó con la estructura de costos del pasado.

. – Increíble que no hablemos de productividad, todo se limita a sacarle algo a algún sector, para que le saquen menos a la clase política. El radicalismo compartiendo propuestas del FMI, mamita, si se levantaran de la tumba Alem, Irigoyen, Illia y Alfonsín seguro se afilian a otro partido.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.