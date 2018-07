Liga Norteña de Fútbol: se jugó la 12ª fecha

Este domingo 15 de julio se llevó a cabo la 12° Fecha del Campeonato 2018 en Canchas de Argentino de Lanteri y San Martín (Local en Chanourdié).

Cancha de Arg. de Lanteri

1) Atl el Sombrerito 3 vs DyS Guadalupe 4

2) Atl Las Garzas 0 vs Santa Ana 1

3) Arg de Lanteri 1 vs Sp Ceibalito 0

Tena Avellaneda

Cancha de San Martin (Local en Chanourdie)

1) Union de Golondrina 2 vs Chanourdie 1

2) Cultural Los Amores 0 vs Independiente el Timbo 2

3) San Martin 0 vs Garabato U 1

Terna Villa Ocampo

Libre Belgrano.

Posiciones:

1) Independiente el Timbo 26

2) Cultural Los Amores 20

3) Atl el Sombrerito 20

4) Garabato 20

5) DyS Guadalupe 19

6) Arg de Lanteri 17

7) Belgrano 17

8) Sp Ceibalito 17

9) Atl Las Garzas 16

10) Santa Ana 12

11) Golondrina 8

12) San Martin 5

13) Chanourdie 3