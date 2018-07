Guardia Rural “Los Pumas” procedió al secuestro preventivo de armas de fuego; decomiso de especies ictícolas y animales silvestres

SECCION Nº 9 VILLA OCAMPO: En prevención delitos y/o contravenciones, en zona rural de Villa Ana, se observo a un masculino transportando 01 Escopeta cal. 16 sin marca y sin numeración visible, 01 Escopeta cal. 16 sin marca visible, 03 cartuchos intactos del mismo calibre, 07 patos silvestres, 01 tuyango; consultado por documentación correspondiente, aduce carecer por lo que se procedió al secuestro preventivo de la misma y al Decomiso y posterior Desnaturalización de los animales silvestres; notificándolo de la infracción al Art. 189 Bis Inc. II del CPA e Infracción a la Ley Provincial Nº 4830. Interviene UFI de Las Toscas – S.A.G. y R.N. Santa Fe.

DESTACAMENTO ARROYO LEYES: En prevención delitos y/o contravenciones, en zona de Arroyo El Pandose se observo a un masculino, quien transportaba (01) escopeta cal. 16 marca Amadeo Rossi S.A. y (05) cartuchos del mismo calibre intactos; consultado por documentación correspondiente, aduce carecer de la misma, por lo que se procedió al Secuestro Preventivo del arma de fuego, notificándolo de la infracción al Art. 189 Bis Inc. II del CPA. Interviene UFI Santa Fe.

Como así también Personal de ésa junto a personal del Ministerio de la Producción procedieron a confeccionar (05) Actas de Infracción a la Ley Provincial Nº 12.212; raíz distintos chequeos en zona de Arroyo El Toro, donde los causantes no poseían licencia para dicha actividad, poseían mallas con medidas inferiores a las medidas reglamentarias, por pescar especie prohibida, acopiar, etc; procediéndose al decomiso de (38) amarillos, (01) boga, (02) dientudos, (01) moncholo, (03) redes de pesca, posteriormente fueron desnaturalización. Interviene S.R.H.F. y M. (Of. de Caza y Pesca) Santa Fe.

Además se confeccionó dos (02) Actas de Infracción a la Ley Provincial Nº 4830 a dos señores mayores de edad, a quienes se le Decomisaron (06) nutrias sin vida; posteriormente se procedió a su Desnaturalización. Interviene S.A.G. y R.N. Santa Fe.

En patrullaje por Ruta Provincial Nº 1, se procedió al Secuestro Preventivo de (02) equinos que se encontraban deambulando; de diligencias se estableció a los propietarios, dos señores mayores de edad, a quienes les fueron restituidos en carácter de Depositario Judicial, notificándolos de la Infracción al Art. 98 de la Ley Provincial N° 10.703. Interviene Juzgado de Faltas de Santa Fe.-

SECCION Nº 26 RECONQUISTA: En patrullaje por zona de Ruta Nacional Nº 11 Altura Oratorio, se procedió al Secuestro Preventivo de (01) equino, que se encontraba deambulando; de diligencias se estableció a su propietario, a quien se le fue restituido el semoviente en carácter de Depositario Judicial; notificándolo de la Infracción al Art. 98 de la Ley Provincial N° 10.703.

Como así también en patrullaje preventivo por zona rural El Araza, se interceptó la marcha de una camioneta guiada por un señor mayor de edad, tirando un carro transportando (04) vacunos distintas categorías, sin documentación; consultado con Magistratura interviniente dispuso se proceda a la notificación por infracción al Art. 128 Inc. B de la Ley Provincial Nº 10.703 haciéndosele entrega definitiva de los mismos. Además en prevención de delitos y/o contravenciones, se interceptó un camión tipo jaula conducido por un señor mayor de edad, transportando (16) vacunos (terneros) sin la correspondiente documentación, derivando en el secuestro preventivo, seguidamente se lo notificó de la Infracción referida y se le hizo entrega de los mismos en carácter de Depositario Judicial. Interviene Juzgado Faltas de Reconquista.-

SECCION Nº 14 SAN JAVIER: En prevención delitos y/o contravenciones, en zona rural de Colonia Criolla observaron a dos señores mayores de edad, quienes transportaban 01 Escopeta cal. 20 marca INVICTA y 01 Escopeta cal. 20 marca SOLE sin numero visible; consultado por documentación correspondiente, aducen carecer de la misma, procediéndose al Secuestro Preventivo de las armas de fuego, notificándolos de la Infracción al Art. 189 Bis Inc. II del CPA. Interviene UFI de San Javier. Como así también en patrullaje preventivo por zona rural de Colonia Criolla, se labro Acta de Infracción a la Ley Provincial Nº 4830, a un señor mayor de edad, quien realizaba la actividad de caza sin licencia – cazar especie vedada – especie prohibida – en zona no habilitada, procediéndose al decomiso y posterior desnaturalización de (13) patos silvestres. Interviene S.A.G. y R.N. Santa Fe.-

SECCION Nº 10 CAÑADA DE GOMEZ: En patrullaje por AU. Rosario – Córdoba, se procedió al Secuestro Preventivo de (03) equinos que se encontraban deambulando; de diligencias se estableció a los propietarios, dos señores y una señora todos mayores de edad, a quienes les fueron restituidos los semovientes en carácter de Depositario Judicial; notificándolos de la Infracción al Art. 98 de la Ley Provincial N° 10.703. Interviene Juzgado de Faltas de Cañada de Gómez.-

SECCION Nº 3 LAS ROSAS: Raíz patrullaje preventivo, se procedió a identificar a dos señores mayores de edad, quienes trasladaban (32) amarillos, (22) moncholos, (01) pati, (01) sábalo, (02) dorados; constatándose que carecían de la Licencia Habilitante para dicha actividad; motivo que conllevó al Decomiso y Desnaturalización de los ejemplares. Interviene S.R.H.F. y M. (Of. Caza y Pesca) Santa Fe. Como así también se confeccionó Acta de Infracción a la Ley Provincial Nº 4830 a dos hombres mayores de edad, a quienes se les Decomisó (09) nutrias sin vida; posteriormente se procedió a su Desnaturalización. Interviene S.A.G. y R.N. Santa Fe.-

SECCION Nº 27 TOSTADO: En patrullaje preventivo por Ruta Nacional Nº 98, se labraron tres (03) Actas de Infracción a la Ley Provincial Nº 4830 a tres señores mayores de edad, quienes se trasladaban en sus respectivos vehículos, y al proceder al chequeo e identificación se observaron (03) porcinos cimarrones, (01) tatú, (01) carpincho todos sin vidas; fueron decomisados y desnaturalizados por cazar sin licencia, por realizar dicha actividad en zona prohibida. Interviene S.A.G. y R.N. Santa Fe.-

SECCION Nº 1 CONSTITUYENTES: En zona rural de la localidad de Monte Vera, se confeccionó Acta de Infracción a la Ley Provincial Nº 4830 a un señor mayor de edad, a quien se le Decomisó (09) nutrias sin vida; procediendo posteriormente a su Desnaturalización. Interviene S.A.G. y R.N. Santa Fe.-

SECCION Nº 31 INTIYACO: Se confeccionó Acta de Infracción a la Ley Provincial Nº 4830 a cinco señores mayores de edad, a quienes se le Decomisó (20) patos sin vida; los que se encontraban realizando la actividad de caza, sin permiso del dueño del campo y sin licencia, posteriormente se procedió a su Desnaturalización. Interviene S.A.G. y R.N. Santa Fe.-

SECCION Nº 4 CUATRO ESQUINAS: Se labró Acta de Constatación por Infracción a Resol. Senasa Nº 178/01 y 754/06 e Infracción Art. 4º y 6º de Resol. Senasa Nº 581/14, a un señor mayor de edad, por carecer de Habilitación del Vehículo. Interviene Delegación Senasa de Casilda.-