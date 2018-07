Morini: “Nación que se preocupe por devolvernos la plata que nos debe”

Así lo manifestó el ministro de Obras Públicas, Pedro Morini, quien además agregó: “Le puedo hacer un rosario de las cosas que prometió la nación y nunca cumplió, nosotros cumplimos con todo lo que estipulaba el convenio”.

“Lo que nosotros decimos es lo venimos diciendo siempre es que en el mes de enero cuando recibimos un mensaje del Ministerio de Obras Publicas de la Nación, que nosotros no íbamos a recibir fondos durante el 2018, porque no estábamos incorporados al presupuesto 2018, me llamó la atención, pero decidimos seguir adelante con las obras, a punto tal que hoy por hoy 13 puntos por arriba de la curva de la construcción hoy estamos en el 52% cuando el hospital tendría que estar en el 39%, lo que hay que analizar que ahora viene todo lo caro, lo que implica que vamos a tener un avance de 10 puntos por mes”, detalló el ministro.

“Está hecha toda infraestructura de hormigón, están colocados los pisos, están colocados los vidrios, están terminando los cielorrasos, la provincia lo que les garantiza que en el primer trimestre del año que viene el hospital va estar terminado, que la nación siga diciendo lo que quiera nos deben 98 millones de pesos que nos digan cuando nos van a depositar, nosotros lo estamos invirtiendo y si el concejo tiene alguna duda que me llamen y yo voy personalmente con todos los papeles y le muestro”, fustigo Pedro Morini.