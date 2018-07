Hubo una marcha en Fortín Olmos pidiendo por su aparición. El único sospechoso continúa en prisión preventiva.

Este domingo 1 de julio se cumplió un año de la desaparición de Rosalía Jara, la joven Fortín Olmos madre de una nena de 2 años. El único sospechoso de su ausencia, el profesor Juan Valdéz, continúa con prisión preventiva.

Tenía 19 años cuando fue vista por última vez, el 1 de julio del 2017, en una garita de colectivo de Fortín Olmos, pequeña localidad del departamento santafesino de Vera (en el norte provincial).

Valdez mantenía una relación personal y comunicación permanente con Rosalía. Fue vista por última vez en un bar del pueblo y desde entonces no se supo nada más de ella. Según trascendió, el 1 de julio recibió en su teléfono celular más de 10 llamadas de Valdez. En el tiempo que lleva detenido, el hombre aún no declaró.

La investigación aun no pudo determinar qué fue del destino de la “Chivi”, como la conocían en su pueblo. Este domingo, se realizó una multitudinaria marcha en reclamo de justicia y aparición con vida.

A las 15, los vecinos de Fortín Olmos marcharon hasta la plaza central de Fortín Olmos. Allí, familiares, amigos, organizaciones sociales y todo el pueblo se acercó para expresarse por la desaparición misteriosa de la joven.

Declaraciones del fiscal Gerosa

El fiscal de Reconquista, Aldo Gerosa, fue crítico al momento de reconocer el accionar tanto de la policía de la provincia en estos casos, como así también de la justicia. “Yo creo que se toman muy a la chacota estas cuestiones. La gente no puede desaparecer, están vivos en algún lugar o les pasó algo, o están lastimados, quiero decir, están. No pueden volatilizarse en el aire. Y la policía a veces no capta esta situación. No se trabaja así, mucho menos cuando son menores”.

Para el letrado, “podría ser falta de profesionalismo” como la policía encara estos casos. Al mismo tiempo, sostuvo que los efectivos policiales deberían tener una “formación más especializada. Se dan estas circunstancias de no poner seriedad ante la gravedad que tienen estas cuestiones. No puede haber menores dando vueltas por este país y no saber dónde están”.

“Hay deficiencia de las fuerzas de seguridad y de los organismos de investigación”,aseguró Gerosa.

Se inicia una nueva fase de investigación

Si bien desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe se asegura que “se trabaja para encontrarla con vida”, el paso del tiempo es un factor determinante para la falta de certezas. “Hasta ahora, todas las pistas o los momentos cruciales en los que teníamos la sensación que podíamos estar cerca y que íbamos a poder lograr lo que todos buscamos. Pero se fueron desmoronando. No es poco lo que se ha conseguido con respecto a reconstruir las últimas horas de Rosalía”, aseveró el subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales de la provincia, Rolando Galfrascoli.

En declaraciones a LT10, el funcionario también indicó que “lo cierto y lo más grave es que no pudimos dar con ella. Hasta ahora no pudimos hacerlo –admitió–. Y por ende se sigue trabajando y vamos a reafirmar la búsqueda con distintas estrategias a nivel provincial, nacional e internacional”.

Acerca de las pistas que surgieron en estos casi 12 meses, las autoridades se encontraron con “hipótesis que venían con mucha fuerza, con muchos datos, con muchas precisiones”, aunque se presentaron serias dificultades. Y una de ellas es la geografía del lugar de búsqueda. “Estamos hablando de buscarla en un ámbito de monte. Teníamos lugares puntualizados y no pasaba nada. Evidentemente había una mala intención o una liviandad en brindar esos datos”, reconoció.

“Creemos que todo lo que se hizo, con las grandes movilizaciones de personal, de equipos, tuvo el valor de buscarla –ponderó–. Esperamos que eso cambie. Seguimos trabajando. Tenemos una última expectativa respecto de un lugar que surgió del trabajo de los fiscales con los investigadores”, consignó, en tanto anticipó que la investigación inicia una nueva fase.

De ahora en más, se pretende “inundar con la imagen de Rosalía para visibilizarla más allá de todo lo que se ha hecho. Porque, evidentemente, si hay que empezar a descartar con un grado de fuerza la posibilidad de que esté cerca”. Vale decir, es factible que se fortalezca la hipótesis de que la joven ya no se encuentre en las inmediaciones de Fortín Olmos.

Así y todo, Galfrascoli subrayó que la consigna es “encontrarla con vida”. “Y para eso se trabaja. La cantidad de tiempo transcurrido desde la desaparición física hace que sea difícil y nos preguntemos si hay una posibilidad. Creemos que si la hay, realmente”, precisó Galfrascoli.

En esa misma línea, el responsable de Investigación Criminal apuntó que, a la vez, “el trabajo de búsqueda, incesante, de información en Fortín Olmos, no ha dejado a nadie sin preguntar con distintas estrategias para poder llegar a la información”. Ahora se considera la hipótesis de que no se encuentre en esa zona, “que no esté enterrada, ni escondido su cuerpo” y que la hayan alejado y que pueda hallarse con vida en otro sitio.

