Segunda fecha de los Juegos Barriales (voley)

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Ocampo invita a presenciar la segunda fecha de los Juegos Barriales “Copa Ocampo Samanés”, en la disciplina vóley, que se disputará en la Plaza Ocampo Samanés (Barrio Sur), este domingo 1º de julio a partir de las 14:00 Hs. con los siguientes partidos:

RAMA FEMENINA

 Atenas vs. Almas de Oro

 Atalayas vs. Deportivo Ocampo Samanés

 Wapas vs. Pumitas

 Tigresas vs. Las Panteras

RAMA MASCULINA

 Deportivo Ocampo Samanés vs. Panters “B”

 Los Pibes de Villa Adela vs. San Lorenzo

 Atalayas vs. Sportivo Barrio Sur

 Central Las Toscas vs. Sonder

 Belgrano vs. Independencia

 Flexs vs. Panters “A”