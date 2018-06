Villa Ocampo: Acto y Desfile Cívico Institucional en Celeste y Blanco

Se llevó a cabo el acto oficial por el “Día de la Bandera”, este miércoles 20 de junio en Av. San Martín y Tibaldo de la ciudad de Villa Ocampo, conjuntamente con el desfile cívico institucional de establecimientos educativos e instituciones en general.

Primeramente vino la invocación religiosa, a cargo del cura párroco de la ciudad, Tomás Spanghero, para luego, las palabras alusivas a cargo del presidente del Honorable Concejo Municipal, Gustavo Mana:

“En un discurso al pie del Monumento a la Bandera en Rosario, un ex gobernador resaltaba que la figura del General Belgrano encarna los ideales de Mayo y por ello es uno de los padres de la Patria, a la vez que en una síntesis de su pensamiento y acción, expresaba:

– Que abogaba por una Educación primaria gratuita para todos y en especial para las mujeres que, como madres, son las primeras maestras de los hijos de la patria.

– Educación que además, debía ser vinculada con los oficios que constituyen la máquina productiva del país: agricultura, ganadería, industria y comercio. Belgrano era un estudioso de las posibilidades económicas del país, y sabía que sin un desarrollo de sus potencialidades productivas, ninguna independencia era posible.

– Bregaba por un sistema de Justicia para todos en un plano de igualdad, y no solamente para los ricos, como era durante la época colonial. Belgrano decía: “Debemos marchar por el sendero de la razón y la justicia, a pesar de la ingratitud”.

– Ya en la infancia de nuestra Patria le preocupaba la nueva organización del Estado, consciente de que sin ello, una vez más, se enriquecen y se favorecen los poderosos, y penan, sufren y se hunden más en la injusticia los que carecen de los medios materiales para hacer frente a la vida y de los medios legales para defenderse.

– Propulsaba la Nación como idea de lo colectivo ya que la gran mayoría de sus contemporáneos pensaba en términos de ciudades o a lo sumo de provincias. Belgrano sabía que el único modo de lograr una independencia sustentable era fortaleciendo el espíritu de nación como comunidad de intereses, de valores y de símbolos espirituales y materiales que sustenten un entusiasmo común.

– Fue ejemplo de austeridad y entrega, no sólo en resignar parte de su sueldo de General como aporte a la causa común, si no que más tarde donará la totalidad del premio con que las autoridades nacionales quisieron recompensarlo, exigiendo que con ello fueran construidas escuelas en el norte del país, el mismo norte que él había defendido con las armas, debía ahora ser defendido con escuelas”.

“Recordemos que ese despojo en beneficio de la patria hace que en las puertas de la muerte, pobre y miserable, la única forma de pago al médico que lo atendió fue su propio reloj. Pero es en la humildad y dignidad donde Belgrano nos deja una importante lección. Estaba convencido que para morir por la patria no necesitaba ser General, le bastaba con ser soldado; sabiendo que desde todos los puestos de trabajo, desde el más humilde hasta el más encumbrado, se puede servir a la patria”, finalizó diciendo.

A continuación, se realizó la “Toma de promesa de lealtad a la Bandera Nacional”, por parte del intendente Enrique Paduán a los alumnos de 4º grado de las escuelas de la ciudad y a continuación se desarrolló el Desfile Cívico Institucional en Celeste y Blanco por las calles de la ciudad ocampense.