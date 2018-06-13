Karting Noreste Santafesino: resultados de la 4ª fecha

Lideran Franco Lorenzini, Dante Tomasín, Alex Souilhe, Emiliano Perez, Francisco Esper y Matías Chansard.
Tras recibirse de federación, la resolución sobre cómo debe puntuarse la final de la categoría 150 CC JUNIOR, la que había sido detenida con bandera Roja por accidente y por razones de tiempo de luz natural y no pudo ser reanudada, la AKNS da a conocer los campeonatos oficiales de las distintas categorías.
110 ESCUELA
1 – LORENZINI FRANCO……….. 93,0
2 – RUBIN JAIR…………….. 93,0
3 – RANZ LAUTARO…………… 78,0
4 – FACCIOLI JUAN………….. 64,0
5 – BROLLO AUGUSTO…………. 39,0
6 – BERRONE JUAN CRUZ………. 20,0
150 MASTER
1 – TOMASIN DANTE…………. 144,0
2 – DE LA ROSA MARIANO…….. 126,0
3 – ALEMANY ROQUE…………. 95,0
4 – RODRIGUEZ EZEQUIEL…….. 62,0
5 – BASABILBASO ALBERTO……. 61,0
6 – BUYATTI VICTOR………… 32,0
7 – NARDELLI DANIEL……….. 26,0
8 – FERNANDO DEGIORGIO…….. 23,0
9 – CIAN BRUNO……………. 23,0
10 – CIAN DAIANA…………… 20,0
11 – ZUBERBUHLER ENZO………. 15,0
12 – YAPUR DANTE…………… 14,0
13 – ZUBERBUHLER ALEXIS…….. 7,5
14 – PASSERINI MATIAS………. 1,0
15 – MARTI JUAN DIEGO………. 1,0
125 CAJEROS
1 – SOUILHE ALEX………….. 152,0
2 – DE LA ROSA MIRKO………. 116,0
3 – AGUIRRE FRANCISCO……… 106,0
4 – PADUAN BENJAMIN……….. 92,5
5 – PASSERINI LUCAS……….. 79,5
6 – MORDACINI MARCOS………. 76,5
7 – ROMERO FRANCISCO………. 67,5
8 – VENTURINI TOMAS……….. 18,0
9 – MUDRY ALEXIS………….. 1,5
125 DIRECTOS
1 – PEREZ EMILIANO………… 149,5
2 – CHANSARD GASPAR……….. 134,5
3 – CIAN GISELA…………… 111,0
4 – CIAN ROMINA…………… 87,5
5 – RANZ EMILIANO…………. 60,5
6 – CIAN SEBASTIAN………… 43,5
7 – ZUBERBHULER ESTEBAN……. 36,0
8 – VICTOR GONZALO………… 33,5
9 – PASERINI LUCAS………… 26,0
10 – VALENTIN LORENZINI…….. 19,0
11 – SCARPIN MAXIMILIANO……. 18,0
150 JUNIOR
1 – ESPER FRANCISCO……….. 146,0
2 – ACUNA CARLOS………….. 121,5
3 – AGUSTINI WILSON……….. 66,5
4 – MASSIN WALTER…………. 63,0
5 – BRAIDA JUAN PABLO……… 58,5
6 – FEREZIN NICOLAS……….. 56,0
7 – DE LA FUENTE FRANCISCO…. 56,0
8 – ARDID NICOLAS…………. 49,5
9 – DE LA ROSA BIANCA……… 43,0
10 – STAFUZA BRIAN…………. 31,5
11 – DE LA FUENTE JUAN LUIS…. 29,5
12 – AYALA AYRTON………….. 28,0
13 – MULLER ELIAS………….. 24,0
14 – CHAPERO GUIDO…………. 22,5
15 – ESTEBAN ZUBERBUHLER……. 21,0
16 – YAPUR GASTON………….. 16,5
17 – CIAN VALERIA………….. 8,0
18 – RODRIGUEZ ADRIAN………. 1,0
150 SENIOR
1 – CHANSARD MATIAS……….. 151,0
2 – GONZALEZ MARCOS……….. 126,5
3 – FULLANA FACUNDO……….. 113,5
4 – LOVISA MAGIN………….. 109,0
5 – NARDELLI EMANUEL………. 81,0
6 – MAGNAGO RENE………….. 72,0
7 – LOVISA ELIAN………….. 70,0
8 – ALARCON ROBERTO……….. 55,0
9 – FERREYRA MARIANO………. 54,5
10 – LOVEY ARIEL…………… 50,0
11 – ZANEL ENZO……………. 47,0
12 – SCARPIN PABLO…………. 39,0
13 – MASSIN ENZO…………… 30,0
14 – ALEMANY MAXIMILIANO……. 28,5
15 – BUYATTI MAURICIO………. 26,0
16 – ZANEL ALEJANDRO……….. 24,5
17 – MARTI JUAN DIEGO………. 24,0
18 – GANCHIER ALEJANDRO…….. 21,5
19 – GONZALEZ JUAN C……….. 19,5
20 – BERRONE JUAN JOSE……… 12,0
21 – MARTINEZ VALENTINO…….. 11,5
22 – VIERA MATIAS………….. 9,0
23 – CIMA ADRIAN…………… 1,5
24 – MONTERO EMANUEL……….. 1,0
La próxima competencia se realizará el 7 y 8 de julio en el Kartódromo de Avellaneda. En disputa estará el Gran Premio LA MALVINA COMBUSTIBLES y recordá que NO SE SUSPENDE POR LLUVIA.