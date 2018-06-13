Karting Noreste Santafesino: resultados de la 4ª fecha

Lideran Franco Lorenzini, Dante Tomasín, Alex Souilhe, Emiliano Perez, Francisco Esper y Matías Chansard.

Tras recibirse de federación, la resolución sobre cómo debe puntuarse la final de la categoría 150 CC JUNIOR, la que había sido detenida con bandera Roja por accidente y por razones de tiempo de luz natural y no pudo ser reanudada, la AKNS da a conocer los campeonatos oficiales de las distintas categorías.

110 ESCUELA

1 – LORENZINI FRANCO……….. 93,0

2 – RUBIN JAIR…………….. 93,0

3 – RANZ LAUTARO…………… 78,0

4 – FACCIOLI JUAN………….. 64,0

5 – BROLLO AUGUSTO…………. 39,0

6 – BERRONE JUAN CRUZ………. 20,0

150 MASTER

1 – TOMASIN DANTE…………. 144,0

2 – DE LA ROSA MARIANO…….. 126,0

3 – ALEMANY ROQUE…………. 95,0

4 – RODRIGUEZ EZEQUIEL…….. 62,0

5 – BASABILBASO ALBERTO……. 61,0

6 – BUYATTI VICTOR………… 32,0

7 – NARDELLI DANIEL……….. 26,0

8 – FERNANDO DEGIORGIO…….. 23,0

9 – CIAN BRUNO……………. 23,0

10 – CIAN DAIANA…………… 20,0

11 – ZUBERBUHLER ENZO………. 15,0

12 – YAPUR DANTE…………… 14,0

13 – ZUBERBUHLER ALEXIS…….. 7,5

14 – PASSERINI MATIAS………. 1,0

15 – MARTI JUAN DIEGO………. 1,0

125 CAJEROS

1 – SOUILHE ALEX………….. 152,0

2 – DE LA ROSA MIRKO………. 116,0

3 – AGUIRRE FRANCISCO……… 106,0

4 – PADUAN BENJAMIN……….. 92,5

5 – PASSERINI LUCAS……….. 79,5

6 – MORDACINI MARCOS………. 76,5

7 – ROMERO FRANCISCO………. 67,5

8 – VENTURINI TOMAS……….. 18,0

9 – MUDRY ALEXIS………….. 1,5

125 DIRECTOS

1 – PEREZ EMILIANO………… 149,5

2 – CHANSARD GASPAR……….. 134,5

3 – CIAN GISELA…………… 111,0

4 – CIAN ROMINA…………… 87,5

5 – RANZ EMILIANO…………. 60,5

6 – CIAN SEBASTIAN………… 43,5

7 – ZUBERBHULER ESTEBAN……. 36,0

8 – VICTOR GONZALO………… 33,5

9 – PASERINI LUCAS………… 26,0

10 – VALENTIN LORENZINI…….. 19,0

11 – SCARPIN MAXIMILIANO……. 18,0

150 JUNIOR

1 – ESPER FRANCISCO……….. 146,0

2 – ACUNA CARLOS………….. 121,5

3 – AGUSTINI WILSON……….. 66,5

4 – MASSIN WALTER…………. 63,0

5 – BRAIDA JUAN PABLO……… 58,5

6 – FEREZIN NICOLAS……….. 56,0

7 – DE LA FUENTE FRANCISCO…. 56,0

8 – ARDID NICOLAS…………. 49,5

9 – DE LA ROSA BIANCA……… 43,0

10 – STAFUZA BRIAN…………. 31,5

11 – DE LA FUENTE JUAN LUIS…. 29,5

12 – AYALA AYRTON………….. 28,0

13 – MULLER ELIAS………….. 24,0

14 – CHAPERO GUIDO…………. 22,5

15 – ESTEBAN ZUBERBUHLER……. 21,0

16 – YAPUR GASTON………….. 16,5

17 – CIAN VALERIA………….. 8,0

18 – RODRIGUEZ ADRIAN………. 1,0

150 SENIOR

1 – CHANSARD MATIAS……….. 151,0

2 – GONZALEZ MARCOS……….. 126,5

3 – FULLANA FACUNDO……….. 113,5

4 – LOVISA MAGIN………….. 109,0

5 – NARDELLI EMANUEL………. 81,0

6 – MAGNAGO RENE………….. 72,0

7 – LOVISA ELIAN………….. 70,0

8 – ALARCON ROBERTO……….. 55,0

9 – FERREYRA MARIANO………. 54,5

10 – LOVEY ARIEL…………… 50,0

11 – ZANEL ENZO……………. 47,0

12 – SCARPIN PABLO…………. 39,0

13 – MASSIN ENZO…………… 30,0

14 – ALEMANY MAXIMILIANO……. 28,5

15 – BUYATTI MAURICIO………. 26,0

16 – ZANEL ALEJANDRO……….. 24,5

17 – MARTI JUAN DIEGO………. 24,0

18 – GANCHIER ALEJANDRO…….. 21,5

19 – GONZALEZ JUAN C……….. 19,5

20 – BERRONE JUAN JOSE……… 12,0

21 – MARTINEZ VALENTINO…….. 11,5

22 – VIERA MATIAS………….. 9,0

23 – CIMA ADRIAN…………… 1,5

24 – MONTERO EMANUEL……….. 1,0

La próxima competencia se realizará el 7 y 8 de julio en el Kartódromo de Avellaneda. En disputa estará el Gran Premio LA MALVINA COMBUSTIBLES y recordá que NO SE SUSPENDE POR LLUVIA.

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