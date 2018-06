Ley sobre el aborto. Opiniones en las redes sociales

En las redes sociales, las expresiones sobre el tratamiento a la ley de aborto, genera muchas opiniones enfrentadas.

En este caso, Guillermo, dice lo siguiente en su muro de Facebook: “Desde el punto de vista estrictamente “jurídico” no se trata de una ley… sino de la misma Constitución Nacional y de los tratados internacionales que tienen “rango constitucional” (ninguna ley puede estar por encima de la Constitución)

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) – Artículo 4° Derecho a la vida: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

Convención sobre los Derechos del Niño – A través de la Ley 23.849, el Congreso Nacional dice: “Con relación al artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad”.

En el artículo 6° de la Convención ratifica: “Los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida”…

Entonces…Qué hacemos?… llamamos a una Convención para modificar la Constitución Nacional?…”, finaliza diciendo.

OTRA OPINIÓN

Araceli, también publicó: “Toda esta movida es anticonstitucional porque para hablar de aborto no se puede no hablar de si es ser humano o no. No se puede dejar de lado la Constitución. Ahora, estadísticamente hablando, el aborto no es la primera causa de muerte materna, de hecho la desnutrición esta primero, sino busquen en cualquier lugar confiable esta información”.

“Si hablamos de causales de muerte y problemas que también le competen a salud pública, deberíamos mencionar primero que todo los accidentes de tránsito, son una de las primeras causas de muerte en la Argentina”.

“Para que se legalice esta aberrante práctica tendrían que realizar una reforma constitucional”.