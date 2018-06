Las Toscas: abrieron la inscripción para el 17° Concurso de Pesca Variada

El Club Pato Cuá de la ciudad de Las Toscas ya largó la inscripción para la 17° edición del concurso de Pesca Variada, el cual se desarrollará en los días 16,17 y 18 de noviembre del corriente año.

Desde la Comisión organizadora expresan a los y las concursantes que “queremos gratificarlos con un concurso prolijo, bien fiscalizado, muy buena atención, un ambiente de cordialidad, artistas reconocidos y con un premio a la altura, por ello habrá un 1°premio de $60mil y se premiará hasta el 15°”.

Además, informan para quienes no han participado últimamente que “nuestra largada no es a la carrera con una bomba, se divide por hp y se larga por orden de inscripción”.

Por ello largaron inscripción anticipada en 6 cuotas que, si se mantiene al día, conserva el orden de inscripción. No sólo larga entre los primeros, dato fundamental para buscar los lugares de mejor captura, también facilita el acceso al concurso.

“Si no sos concursero pero te gusta participar de nuestro concurso, la inscripción anticipada te facilita la participación y además te recompensamos con unos sorteos”, agregan desde la comisión.