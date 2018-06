Liga Norteña de Fútbol: el domingo se juega la 7ª fecha

Este domingo 3 de Junio de 2018 se llevara a cabo la 7° Fecha de la Liga Norteña en canchas de Atl El Sombrerito y Union de Golondrina (Cancha de Belgrano de Tartagal)

Canchas de Atl. El Sombrerito:

1) Atl. Las Garzas vs. Garabato U.

2) Cultural Los Amores vs. Chanourdie FC.

3) Atl. el Sombrerito vs. Arg de Lanteri.

Terna Villa Ocampo

Cancha Unión de Golondrina (Tartagal)

1) San Martín vs. Independiente El Timbo.

2) Belgrano vs. Santa Ana.

3) Unión de Golondrina vs. Sp. Ceibalito.

Terna Avellaneda

Libre: DyS Guadalupe