Contigiani: “Con este modelo, no veo buenas noticias para la mayoría de los argentinos en los próximos meses”

El diputado Luis Contigiani hizo un repaso de la marcha de la economía argentina. Criticó el modelo y aseguró que el país “está en un círculo vicioso porque estamos endeudándonos para pagar fuga de capitales”. A continuación sus palabras hacia el presidente de la Argentina.

Señor presidente, señor ministro, jamás podría salir de mi un insulto a cualquier persona que piensa diferente. Lo que yo le pido es que no se esconda en este ardid y que pueda someterse a un debate político, de alta política, como el que quiero mantener con usted, respetuosamente. El presidente Macri cuando estuvo aquí mismo el 1 de marzo, dijo que el país estaba bien y que lo peor ya había pasado. Pero hoy estamos peor, en lo social, en lo productivo y en lo económico. Y me temo que los próximos meses no sean positivos para la mayoría de los argentinos. Si uno analiza las variables del producto bruto interno, uno se da cuenta que el consumo va a estar peor que antes. Porque si ustedes vetan el proyecto de tarifas al que hemos dado media sanción y que le hemos propuesto a los argentinos, si se traslada la inflación a las góndolas, se va a resentir el consumo. Por ese lado no veo buenas noticias.

Tampoco veo buenas noticias por el lado de la inversión. ¿Quién va a invertir en un país con las tasas al 40 por ciento? ¿Sabe ministro, que hay empresas grandes que le están pagando a las Pymes con cheques a 90 días, porque las grandes están en la timba financiera? ¿Y las Pymes van al canje de cheque con tasas del 60 al 80 por ciento?

No veo buenas noticias tampoco por el lado del ajuste y el gasto público. Claramente ustedes están reinstalando en la Argentina la agenda del ajuste y lo hacen en forma desordenada, sin planificación, sin diferenciar inversión social, gasto productivo, poniendo en duda la continuidad de obra pública. Ni hablar por el lado de lo que pasa con exportaciones e importaciones con este mapa productivo.

Ustedes tienen todo el derecho de convocar a un gran acuerdo nacional. Yo soy defensor de ese tipo de acuerdos. Pero lo que no tienen derecho es de convocar a un gran acuerdo para un modelo de acumulación que no funciona. Así, estamos en un círculo vicioso. Porque estamos endeudándonos para pagar fuga de capitales. Porque el déficit fiscal no tiene como causa a los jubilados, los trabajadores estatales o el gasto público. La causa es un problema estructural, es una Argentina que no se industrializa, que depende de la exportación de bienes primarios, que no consigue dólares. Además, hay una clase de elite en Argentina, acostumbrada a fugar capitales. Hay que cambiar la ecuación, hay que estimular el mercado interno, hay que articular un verdadero plan de desarrollo.

Usted, señor ministro, acaba de decir que la Argentina atraviesa un programa de desarrollo. Yo le digo que esa es una consigna, porque la realidad desmiente esa frase. Y le contesto a una afirmación suya la anterior vez que estuvo en este recinto. En mi provincia, no veo a los santafesinos caminar por el cordón portuario. No lo veo a la mayoría de los santafesinos por Cargill o Dreyfus y otras grandes multinacionales exportadoras, que mejoran su rentabilidad y valorizan sus activos en dólares. Lo que veo son pequeños productores endeudados con sus cooperativas, frente a los cuales ustedes no establecen ninguna política diferenciadora. Lo que veo son Pymes complicadas para pagar las tarifas y encima se les deprime el mercado interno. Lo que veo en mi provincia es sufriendo a los trabajadores.

En la Argentina los últimos dos años se perdieron 68 mil puestos de trabajo industriales. Tiene razón usted, recuperamos empleo en términos de la construcción y del monotributo, pero no generación de empleo sustentable. En mi provincia, la gran obra pública que se está haciendo, está motorizada por el gobierno de mi provincia. Y no hay grandes obras nuevas, vienen de años anteriores.

Quisiera decirle por último, que mientras se le pide sacrificios al pueblo argentino, es inmoral permitir a los grandes bancos de la Argentina y grandes empresas, que tenían dólares a 18 pesos y entraron a Lebac al 27 % de interés, que salgan a un dólar de 24 pesos y luego vuelvan a entrar a las Lebac con el 40 % de interés. ¿No le parece desestabilizador? ¿No es una timba financiera que erosiona cualquier sistema? Y lo otro que le pregunto: ¿Usted piensa como la doctora Carrió, que habla en nombre de su gobierno? ¿Usted piensa que los industriales Pyme son golpistas en la Argentina?

LINK AL VIDEO: https://youtu.be/HuIMDhVNrus