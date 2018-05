El justicialismo pide rescindir el convenio por cobro de patente

La semana pasada el Concejo Municipal de Villa Ocampo emitió una Minuta de Comunicación dirigida al intendente donde pide expresamente la rescisión del convenio con Lara Ángela Ríos, por servicios de cobranza de patentes atrasadas.

El Bloque de Concejales Justicialistas sustenta su posición en el incumplimiento de la Ordenanza 1409, que establece los sistemas de contrataciones municipales. Según dicha norma, a toda contratación que supere los $ 25.000 debe anteceder un concurso de precios, una licitación privada o una pública (dependiendo los montos); sin embargo el municipio no cumplió con ninguno de estos procedimientos.

El convenio con la Sra. Ríos establece un costo de $ 58.080 por operador y, según se manifestó, ya que no está en el convenio, serían dos operadores; es decir, $ 116.160 mensuales. Como el contrato es por seis meses el valor total sería de $ 696.960.

Ése es el monto que pagaría la municipalidad de Villa Ocampo para que una persona, desde Buenos Aires, mande un mensaje de texto, un mail o realice un llamado a quienes deben patente atrasada para invitarlos a regularizar su deuda.

“Si es la misma municipalidad es la que no cumple la norma, ¿cómo le vamos a pedir a los ciudadanos que no lo hagan?” manifestó el concejal Aquino.

Por su parte el concejal Volkart dijo que “la ordenanza 1409 que regula los sistemas de contratación es una herramienta de transparencia, queremos un Estado transparente y queremos que las cosas se hagan bien, no se puede hacer cualquier cosa para recaudar”. Finalmente, el edil Castillo sostuvo que “vuelven a pasar por arriba al Concejo Municipal, no lo respetan, si este tema se hubiera girado al concejo antes de la firma del convenio no tendríamos este problema”.

Fuente: Prensa bloque PJ- VO