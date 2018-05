Copa Santa Fe 2018: Programación 26 y 27 de mayo – Ex Alumnos vs. Ocampo Fábrica

27 de mayo 15 hs

Huracán F.C (LVE) Vs. Tigre de Avellaneda (LRE)

En Vera – Lisandro de la Torre y Sarmiento

27 de mayo 15 hs

Ex alumnos (LOC) Vs. Ocampo Fábrica (LOC)

En San Antonio de Obligado: Fray Ermete Constanzi y Arturo Illia

27 de mayo 15 hs

Coronel Aguirre (ARO) Vs. Argentino de Rosario (ARO)

Villa Gdor. Galvez – Temporeli 2564

Polideportivo Gomara

27 de mayo 15 hs

C. A. Federación (LIN) Vs. Firmat FC (LDS)

En Los Quirquinchos – Laprida 600

27 de mayo 15 hs

C. Belgrano de Arequito (LCA) Vs. Asoc. Dep. Everton Olimpia (LCÑ)

En Arequito – San Lorenzo 902

27 de mayo 15 hs

C. A.El Pirata (LPA) Vs. C. A. Irigoyense (LGA)

Los Zapallos Ruta Pcial N° 1 km 25

27 de mayo 15 hs

Unión Soc. Italiana (ARO) Vs. ADIUR (ARO)

En Alvarez – Chacabuco y Saavedra

27 de mayo 15 hs

Sp. Rivadavia (LVD) Vs. Jorge Newvery (LVD)

En Venado Tuerto – Av. Jorge Newbery 2200

27 de mayo 15 hs

C.A. Ferrocarriles del Estado (LRA) Vs. 9 de Julio Rafaela (LRA)

En Rafaela – Angela de la Casa 98

27 de mayo 15 hs

C. A. Sastre (LSM) Vs. Ben Hur (LRA)

En Sastre – Zeballos 1360

27 de mayo 15 hs

San Lorenzo Tostado (LCE) Vs. Libertad Sunchales (LRA)

En Tostado – Godr. Galvez y Tucumán

27 de mayo 15 hs

Sp. Rivadavia (LTO) Vs. Beltran FC (LSL)

En San Genaro – 19 de Septiembre 1101

27 de mayo 15 hs

C. Porvenir Talleres V. Const. (LRS) Vs. Ateneo Pablo VI (AR)

En Villa Constitución – 25 de Mayo y Pbro. Daniel Segundo

27 de mayo 15 hs

C. A. Unión (LES) Vs. Defensores del Oeste (LES)

En Esperanza – Janssen 1585

26 de mayo 15:30 hs

C.A. Sanjustino (LSF) Vs. Cosmos F. C. (LSF)

En San Justo 9 de Julio 3200