Opinión: El juego de la oca y las consecuencias de la devaluación

El ministro Dujovne avanza 4 casillero, otros actores retroceden y algunos se quedan dos ruedas sin tirar. La devaluación licua el gasto público y la deuda en $ del Banco Central. Si no bajan el dólar la inflación será mucho, pero mucho más alta del 15% anual. ¿Cómo nos protegemos?

Habemus Ministro de Economía.

. – Es una muy buena noticia. Ahora tendremos una cabeza visible que coordinara 9 ministerios. Lo que tendríamos que preguntarnos, es si estos 9 se convertirán en secretarias, y bajamos de 22 a 13 la cantidad de ministerios.

Es una buena noticia

. – Es lo que pedíamos, un hombre que sea responsable de todo lo que sucede en materia económica. Como el juego de la OCA, Nicolas Dujovne avanza 10 casilleros y se queda con todo el poder. Quintana y Lopetegui vuelven al punto de partida. Marcos Peña se queda dos ruedas sin tirar.

Es una lectura de como quedo el gabinete.

. – Correcto, hay cambios interesantes y veremos que sucede en las próximas jornadas. De mi parte me hubiera gustado un rol más importante para Rogelio Frigerio, es el ministro mejor valorado por la población.

Como ves al dólar.

. – Bueno te quería mostrar algo interesante, que es el balance del BCRA

Concepto………………………….31/12/2107………………….15/05/2018

Activo……………………………..171.982 ……………………153.625

Pasivo……………………………..163.548 ……………………130.258

Patrimonio Neto……………………….8.144 …………………… 23.367

Como se lee todo esto

. – Muy fácil, la devaluación licuo los pasivos del Banco Central, básicamente la emisión monetaria y las lebac, esto le genero una baja de los pasivos de U$S 33.290 millones en 4 meses y medio, esto le permito al BCRA crecer patrimonialmente, ya que los activos cayeron solo U$S 18.067 millones.

Entonces el gobierno gano con la devaluación.

. – Por supuesto, licuo la enorme cantidad de pesos que emitió en el mercado. Por otro lado, el gasto público en pesos se licuo y probablemente logre un mejor resultado fiscal.

¿Cuánto tenemos de reservas?

. – Te hago una cuenta rápida

Reservas……………………………………………U$S 52.433 mill.

Pasivos financieros (lebac y otros)………….$ 1.131.669 mill.

Dólar de conversión…………………………………..$ 21,68

Dólar mayorista en el mercado………………………….$ 24,60

¿Qué me queres decir?

. – Que el dólar está carísimo, y que es muy probable que el tipo de cambio baje. Tenemos un buen stock de reservas, un gran apoyo del exterior, Argentina en estos días recibió financiamiento del Banco de Basilea, e ingresaron unos U$S 3.000 millones de fondos del exterior que todavía no están contabilizados. Si a esto le sumas la probabilidad de un acuerdo con el FMI por un monto de aproximadamente U$S 30.000 millones, no deberíamos tener problemas para que el tipo de cambio vuelva unos pasos para atrás.

Los que compramos en el mercado blue a $ 27,00.

. – Pasaran mucho tiempo hasta que puedas venderlos. Me parece que el mercado se calma.

Razones

. – Tenemos nuevo ministro de economía. Hay un gran caudal de reservas. Cayo el endeudamiento, mejor dicho, se licuo con la suba del dólar. Todo esto nos lleva a que el escenario este bajo control. En mayo tenemos vencimientos impositivos muy grandes, hay que pagar ganancias. En junio tendremos el anticipo de ganancias. En julio hay que pagar el aguinaldo. Todas estas obligaciones con tasas que superan el 40% anual.

Dame el tanteador de las tasas.

. – Comencemos

Tasas Activas

Adelanto en cuenta corriente…………….40,5% anual

Préstamos personales……………………43,0% anual

Con estas tasas de mercado necesitamos que el gobierno reestablezca las tasas productivas subsidiadas, de lo contrario la pyme estará en severos problemas.

Tasas Pasivas

Tasa de Lebac a 34 días…………………..39,93% anual

Plazo fijo hasta $ 100.000………………..25,00% anual

Plazo fijo x más de 1 millón………………30,10% anual

Plazo fijo x más de 20 millones……………31,70% anual

Con estas tasas me conviene colocarme en lebac.

. – Te colocas en Lebac y las podés comprar en un agente de bolsa o banco. Si no queres comprar lebac te podés colocar en un Fondo Común de inversión que copie el recorrido de las lebac, no tenes plazo, el dinero se acredita en 24 horas, y lo podés hacer desde tu computadora con el banco que vos trabajas.

Conclusión

. – El gobierno compro tiempo, los vencimientos de lebac siguen, y esta es la cronología.

21 de junio……………………………….$ 618.016 mill.

18 de julio……………………………….$ 218.972 mill.

15 de agosto………………………………$ 124.957 mill.

En 3 meses vencen……………………..$ 961.946 mill.; Equivale a U$S 39.098 mill.

. – Hay que tratar de reprogramar en el tiempo estos vencimientos, mientras ello no ocurra la tasa del 40% anual no podrá bajar demasiado.

Necesitamos confianza para pasar estos vencimientos a plazos más largos.

. – El nuevo ministro tendrá que pisar el gasto público, seguir recaudando y achicar el déficit fiscal. Para hacer esto se debe presentar un nuevo plan, con una mejor coordinación entre el Banco Central y el gobierno.

. – El problema de la inflación se va a potenciar, el petróleo no para de subir, el trigo y el maíz están a la suba, y la ganadería está en suba.

. – El gobierno debe potenciar la inversión de los empresarios, vía beneficios fiscales. Si ello no ocurre, es imposible bajar la inflación, porque suben los costos y no se incrementan las cantidades producidas. Evidentemente se habla mucho de inflación, dólar, lebac, pero muy poco de inversión, producción y que las empresas busquen más escala.

Como viene el tema FMI

. – En esta página, si vas a ver los videos que tomamos desde Wall Street veras como se habla de argentina y su relación con el FMI. Dicen que Argentina no tiene una crisis, tiene un hipo. ¿Qué es un hipo? Es un síntoma frecuente y molesto, se define como una contracción espasmódica e involuntaria e intermitente del diafragma, causando una inspiración súbita y cierre abrupto de la glotis. Habitualmente es benigno y transitorio.

¿Entonces?

. – La crisis argentina está calificada en el exterior como benigna porque permitirá acelerar el ajuste fiscal, y transitoria porque el FMI le dará la dotación de liquidez necesaria para poder surfear la coyuntura.

¿Cuánto le va a prestar?

. – Unos U$S 30.000 millones. Nuestro país aporta una cuota de aproximadamente U$S 4.500 millones, por ende, podría obtener un crédito de U$S 22.000 millones, hasta allí tomara dinero a un costo de aproximadamente 5% anual. Si supera dicha meta pagara un adicional que todavía no está determinado. En la actualidad si argentina sale a colocar un bono a 10 años, lo conseguiría a tasas de dos dígitos, con lo cual el FMI no es una buena opción, es la única opción que tiene el ginebrino pro delante.

No será un salvavidas de plomo.

. – No creo, tener un auditor adentro del Estado termina la discusión del gasto público, ahora los economistas tendrán que estudiar qué medidas tomar para poner en marcha el aparato productivo, y dejar de hablar de lebac, dólar e impuestos.

Los bonos en dólares pueden aumentar

. – Considero que mucho, si argentina pasa de mercado de frontera a emergente la ganancia en dólares de nuestros bonos será muy importante. Mira la nota de Jorge Bertolino en esta página.

Podemos hablar del campo.

. – Como no, el gobierno permite que se pueda importar soja. Esto va a deprimir los precios locales.

¿Qué dice Bigote?

. – Él es un hombre de campo, pregona el libre mercado y lo sostiene. No puede reclamar la baja de retenciones y pedir que no ingrese mercadería del exterior.

No todos piensan así.

. – Me preguntaste por Bigote.

Vos ¿Qué opinas?

. – El gobierno necesita ingresos fiscales. Si las fabricas importan soja deberán pagar un impuesto del 8% al Estado, más lo que el Estado recaude por la mayor producción con la soja que ingresa. Es un tema de Estado, el gobierno necesita recaudar más, y no puede dejar a las fabricas con una baja capacidad de producción. Se industrializan unos 45 millones de toneladas, y las empresas tienen capacidad ociosa, lo que se buscara en esta oportunidad es que las empresas puedan triturar como mínimo esta cantidad.

Si ello ocurre aumentará la oferta y caerá el precio de la materia prima.

. – Correcto, la soja cayo en Argentina el viernes último, y podría seguir dicho derrotero, si las industrias siguen importando soja.

Que sucede con el maíz.

. – La cosecha de Brasil viene debajo de las estimaciones. El petróleo a nivel mundial no para de subir, y para fin de año estaría en torno de los U$S 100 el barril, esto activaría a la suba al etanol, que arrastraría al maíz. En Argentina la cosecha de maíz tardío viene muy mal, por ende, los precios podrían estar mucho más arriba de los valores actuales.

De paso ¿Compro acciones de petroleras?

.- Todo lo que puedas.

Ganadería en suba.

. – Para el segundo semestre, mira en esta página la nota de Ignacio Iriarte compartimos plenamente sus apuntes.

La inflación del 15% anual me olvido.

. – Of course, la inflación será muy alta este año. Para tener un verdadero pronóstico debemos ver qué sucede con el dólar. Los próximos días serán vitales, y me parece que el gobierno tiene muchas herramientas para detener su escala alcista. Una vez que el mercado se tranquilice podremos proyectar pronósticos, hoy de realizarlos serían muy negativos, y no estamos para echar más leña al fuego. Por ahora y solo por ahora, calma lo que viene no es bueno, pero hay que tener estrategia, para eso ver el informe privado.

