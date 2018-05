Liga Norteña de Fútbol: se jugó la 5ª fecha

Este domingo 20 de mayo se llevó a cabo la 5° fecha de La Liga Norteña de Fútbol, en canchas de Arg. de Lanteri y Belgrano de Tartagal.

Cancha de Arg de Lanteri:

1) Garabato U 1 vs Ind. El Timbo 1

2) Chanourdie FC 1 vs Atl. Las Garzas 2

3) Arg de Lanteri 3 vs Santa Ana 2

Terna Avellaneda

Cancha de Belgrano

1) Cultural Los Amores 1 vs Atl. El Sombrerito 1

2) Unión de Golondrina 0 vs DyS Guadalupe 2

3) San Martin 2 vs Belgrano 2

Terna Villa Ocampo

Libre Sp. Ceibalito

POSICIONES

1) Cultural Los Amores 13

2) Independiente el Timbo 13

3) Atl. el Sombrerito 11

4) Atl. Las Garzas 9

5) Belgrano 8

6) Sp. Ceibalito 7

7) Garabato U 7

8) Santa Ana 6

9) DyS Guadalupe 6

10) Arg. de Lanteri 3

11) Unión de Golondrina 1

12) San Martin 1

13) Chanourdie FC 0