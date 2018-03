Miguel Lifschitz inauguró el puente sobre calle 6 de la ciudad de Las Toscas

El gobernador Miguel Lifschitz inauguró este domingo el puente vehicular en calle 6, sobre el Arroyo Las Toscas. La obra fue concebida para la conexión vial urbana de dos sectores y barrios de la ciudad de Las Toscas: Itatí y Fátima; posee una estructura sin precedentes en esta ciudad y la región, por su tipo y diseño.

La obra fue realizada mediante licitación pública convocada por el Municipio, con una inversión de seis millones de pesos, monto que fue financiado en un 80% con aportes de la provincia y el resto con fondos del municipio.

“Las Toscas es una de las ciudades más importantes que tenemos en el norte de la provincia de Santa Fe, una provincia que tiene casi 800 kilómetros de largo, 363 localidades, ciudades y pueblos más pequeños. En cada una de esas ciudades y pueblos hay santafesinos que trabajan y que tienen sueños de progreso y de desarrollo, especialmente en el norte de Santa Fe, durante tanto tiempo postergado”, afirmó el gobernador.

“Hemos puesto en marcha en la provincia obras que eran impensables y las estamos haciendo: grandes acueductos, rutas, obras hídricas para protección de inundaciones, obras de energía, de educación, en salud pública y en obras de infraestructura, como esta que hoy estamos inaugurando. Para quienes somos ingenieros un puente es una de las obras más lindas porque es una obra que une y que vincula, en este caso a dos barrios”.

“Esto es sólo una parte de todo lo que estamos haciendo en los 19 departamentos y queremos seguir por esta senda, creemos que hay mucho más por hacer. Sin ir más lejos, este año vamos a hacer una inversión en obra pública que es superior a la de los dos años anteriores; y otro tanto prevemos para el año próximo”.

“El otro desafío que tenemos, es que necesitamos más trabajo para los santafesinos, defender lo que tenemos: nuestras industrias, nuestros productores, nuestras empresas. Ojalá vengan nuevas inversiones, pero mientras tanto defendamos lo que tenemos y tratemos de desarrollar nuevos emprendimientos, nuevos proyectos productivos. En eso tenemos que poner una prioridad muy importante en esta nueva etapa que estamos abordando. Necesitamos darle más oportunidades de trabajo a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a estos chicos que se forman en nuestras escuelas y que necesitamos que puedan seguir construyendo un proyecto de vida aquí, en Las Toscas, en el norte de Santa Fe”, afirmó Lifschitz.

“Para eso pusimos en marcha el Plan del Norte, que es una herramienta de trabajo para nuestro gobierno y para los gobiernos locales, articula las inversiones en obras de infraestructura pero que también apunta al desarrollo de la educación, de la salud y del trabajo. Es un plan integral de desarrollo que va a sentar las bases del futuro del norte de Santa Fe. No tengo ninguna duda que en diez años más vamos a tener un norte realmente distinto al que tenemos hoy, con más obras, mejores servicios, con más desarrollo, con más trabajo y más oportunidades”.

“Esto lo hacemos trabajando juntos. Tenemos que animarnos entre todos a pensar en una gran provincia de Santa Fe, una provincia moderna, abierta al mundo, desarrollada, con tecnología, con buena educación, con buena salud, con desarrollo, pero en todo el territorio, tenemos que llegar a cada pueblo y ciudad de los 19 departamentos. Cuenten con nosotros, estamos para trabajar juntos”, finalizó el gobernador.

UN PUENTE, UN VÍNCULO

Por su parte, el senador departamental Orfilio Marcón, afirmó que “esta obra se construyó parcialmente con el fondo que se constituyó a través de la ley de endeudamiento. Todavía nos queda un camino largo por recorrer. Ese es el desafío y los invito a que todos juntos adoptemos una actitud contributiva para que Las Toscas, el departamento General Obligado y todas las localidades que lo componen, ayudemos a Santa Fe a seguir avanzando y seguir encontrando respuestas como la que hoy estamos inaugurando”.

En tanto, el intendente de Las Toscas, Leandro Chamorro, dijo que “hoy cumplimos un sueño. Este puente, que une a los dos barrios, es cumplir un sueño. El político que no tiene sueños tiene que irse a la casa, la política se construye con sueños y con concreciones. Tengo el sueño de la transformación, venimos trabajando de una manera importante para que el crecimiento no pare y que la transformación sea una realidad”.

Por último, el vecino Américo Barrios dijo “este momento nos llena de alegría a mí y a todos nuestros vecinos. Cómo no sentirnos orgullos si estamos frente a una gran obra gracias a las políticas de inclusión social impregnadas desde la provincia. Y cómo no agradecer al intendente, que es sensible a los requerimientos de la gente; y al gobernador, que es el que más mira al extremo norte de la provincia, el que más nos visitó y el que más obras ha inaugurado en esta zona”.

LAS OBRAS

La infraestructura del puente construido consta de 4 pilotes principales de 80 centímetro de diámetro, 18 metros de altura y 13 metros de profundidad desde el lecho, hormigonados in situ, con armaduras de acero normalizado de diámetro 20; terminando en cabezales de apoyo circulares con placas de acero empotradas y con sus respectivos bulones acerados para vincular a los apoyos diseñados de las Jácenas metálicas, estas últimas provistas por el municipio.

Se colocaron 10 perfiles metálicos normalizados transversales doble T del 450; sobre los cuales se construyó el tablero del Puente, formado por losas de hormigón de 20 centímetros de espesor pre elaboradas. Se realizó una protección en ambas márgenes del Arroyo con un sistema gaviones construidas con alambre de aleación especial y rellenas con piedras de distintos tamaños; otorgando peso, estabilidad y permeabilidad suficientes para la contención y protección en una eventual suba de las aguas en este sector.

Finalmente se ejecutaron obras complementarias como muros de sostenimientos de contención de rellenos, desagües pluviales, circulación y protección peatonal, iluminación, colocación de barreras protectoras en terraplenes de acceso, veredas y señalización de la zona de influencia de la obra.