Commodities: ¿En cuánto se calculan las pérdidas por sequía en maíz y soja?

La sequía que ha estado afectando a la soja y al maíz en la campaña productiva 2017/2018 implicará una caída del Producto Bruto Interno (PBI) de más de 4.600 millones de dólares para la economía argentina, de los cuales US$ 1.550 millones corresponden a pérdidas directas computables al sector de la producción.

El costo de la sequía para la economía argentina, por lo que está afectando a las cosechas de soja y maíz 2017/18, ya supera los US$ 4.600 millones, cuando se consideran no sólo las pérdidas directas del sector productivo sino también la caída en la actividad de sectores conexos, como son el transporte, o las industrias de maquinaria, construcción, etc. Esta cifra representa un 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI) que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó en febrero para la República Argentina en el año 2018, valuado en US$ 639.000 millones.

Desglosando este número, hay US$ 1.550 millones que se imputan en forma directa al sector productor, y que se componen tanto de la menor rentabilidad que obtendrá de las hectáreas que logren cosecharse de soja y maíz como de la pérdida por insumos aplicados a superficie que, habiéndose sembrado, no se terminaría cosechando, así como también por el costo de oportunidad en las hectáreas que no lograron sembrarse ante la falta de condiciones adecuadas.

A su vez, los menores ingresos de los productores que trabajan a lo largo y a lo ancho del país redundarán en una menor masa de recursos hacia el resto de la economía, lo cual se traduce en una pérdida de ingreso nacional adicional de US$ 3.100 millones, una vez que consideramos el efecto multiplicador del gasto sobre la actividad económica nacional en su conjunto.

EMILCE TERRÉ

BOLSA DE COMERCIO

ROSARIO