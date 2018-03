La Justicia allanó la sede comunal de Intiyaco

Fue en la jornada de este lunes 12 de marzo. El allanamiento se llevó a cabo en la sede comunal tras una orden del fiscal Dr. Martín Gaúna Chapero.

Desde la fiscalía Verense hasta el momento, no se expidieron al respecto puesto que en la mañana de este martes los fiscales mantenían una reunión y no podían atender a la prensa.

En cuanto al allanamiento, el actual presidente de comuna Dr. Fernando Rodas, adelantó que la actual gestión comunal había realizado una denuncia por la falta de rendición de los fondos del FAE (Fondo de Asistencia Educativa), correspondientes a los años 2013 y 2014, más otra causa por la que está demandando la provincia, en total sería una suma de 800.000 pesos, 400.000 del FAE y una suma igual de otra obra que todavía no se ha rendido.

“Luego de esta situación lo que se hizo es una denuncia, ya que ese dinero no está en las arcas de la comuna, ni tampoco están las rendiciones Nosotros no sabemos qué se hizo con ese dinero, tampoco acusamos a nadie porque no tenemos pruebas, ni es nuestra facultad; sólo nos preocupa que el dinero no está, ni tampoco las rendiciones en las arcas del estado”, manifestaba el Dr. Rodas.

“En realidad son cuatro casos por los que nos demandan, de los cuales por una suma de 400.000 pesos es el qué más adelantado está y corremos riesgo que nos embarguen la comuna. Es por ello que realizamos la correspondiente denuncia, y además he viajado personalmente a Santa Fe y estamos viendo cómo hacemos para saldar esa deuda que provincia, a través de la justicia, nos está demandando”, agregaba el mandatario comunal.

En la denuncia, la actual gestión comunal hizo notar también que el día 07 de diciembre del 2017 había entrado a la comuna una suma de 630.000 pesos, correspondientes a obras menores, de los cuales “en el lapso de una hora se los gastaron a todo; y eso también nos llama poderosamente la atención”, decía el médico Fernando Rodas.

Rodas, luego de asumir a la conducción de la comuna ya había manifestado a los medios en las condiciones en que recibió la institución madre. Había respondido que “el parque automotor estaba destruido –tractor roto y trafic fundida, entre otras falencias-, y cada persona que quería realizar alguna tarea debía llevar su propia herramienta porque ahí no se había encontrado nada”.

Fuente: FM Vida Fortín Olmos