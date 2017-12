Lifschitz inauguró el Cemafe, uno de los centros de especialidades médicas más modernos de Argentina

El gobernador Miguel Lifschitz inauguró este miércoles el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cemafe) “Héroes de Malvinas”, ubicado en 27 de Febrero, entre Salta y Mendoza de la ciudad de Santa Fe.

Con 12 mil metros cuadrados cubiertos, requirió una inversión del gobierno provincial de 750 millones de pesos.

“Estamos ante un hecho histórico para la salud pública de la provincia de Santa Fe y de la ciudad capital”, afirmó Lifschitz.

“Esta es una obra que representa un modelo innovador en materia de salud, de gran ingeniería y arquitectura. Un verdadero hito urbano que pasa a señalar un lugar emblemático para esta ciudad de Santa Fe”.

“No se hacen edificios de esta escala ni de esta magnitud todos los días. Este es un proyecto de avanzada que simboliza la mirada de futuro de esta provincia”.

“Esta obra tiene autores materiales pero también grandes inspiradores a los que es justo reconocer, a quienes hicieron el proyecto de arquitectura, el equipo de Silvana Codina; a quien condujo la ejecución de esta obra compleja, la arquitecta Paniagua y su equipo; y a quien ideó esta estructura tan innovadora, el ingeniero Dante Zeta”.

“Agradecemos a los trabajadores de la construcción y a las empresas que hicieron una gran tarea en las distintas etapas de la obra. A todo el personal que va a trabajar aquí, a los profesionales y trabajadores de la salud pública, que provienen de otros hospitales de la ciudad como el Cullen y el Iturraspe”.

“Mi reconocimiento especial a los dos ex gobernadores anteriores, a Hermes Binner, quien tuvo la visión de un gran proyecto de salud y de poner en marcha esta obra, junto con cinco hospitales regionales y varios hospitales de mediana complejidad que estamos terminando e inaugurando. Este año he tenido el privilegio de inaugurar los hospitales de Ceres y de Venado Tuerto, y ahora terminamos el año con el Cemafe”.

“Ésta es la verdadera cobertura universal de salud, igualitaria, gratuita, sin discriminar. Todo ciudadano de Santa Fe tendrá derecho a ser atendido con la mejor calidad de atención en este Centro, que es parte del sistema integrado de salud pública de la provincia, es un eslabón fundamental, no existe otro centro de estas características en la Argentina; aún los mejores centros privados de medicina ambulatoria no tienen esta escala, esta diversidad de tecnología y prestaciones que va a tener en Cemafe”.

“Hoy podemos decir con satisfacción que hemos cumplido con nuestra tarea, una promesa cumplida; pero no termina acá, vamos a seguir inaugurando hospitales y escuelas públicas, y obras para mejorar la vida de los santafesinos. Pero quizás ninguna otra tenga tanto sentido simbólico como esta que hoy estamos inaugurando, su nombre ‘Héroes de Malvinas’, es también un reconocimiento afectuoso, un abrazo cariñoso a las familias de los caídos en Malvinas y a los veteranos, que mejor homenaje que un centro para salud y para la vida”.

“Hoy Santa Fe le muestra al país que es posible una salud pública de calidad, que se puede financiar, que el Estado con eficiencia puede administrar un sistema universal de salud gratuito y accesible para todos”.

“Tenemos ahora la responsabilidad de no quedarnos aquí, de seguir planteando nuevas metas y objetivos. Santa Fe no se detiene, sigue adelante, tiene un proyecto de desarrollo y progreso sustentable, que piensa en la economía pero sobre todo en las personas, en los santafesinos, en las nuevas generaciones, en los niños y los jóvenes, para ellos el Cemafe Héroes de Malvinas”.

CUIDADO DE LA SALUD

La ministra de Salud, Andrea Uboldi, afirmó que “este es un proceso que se generó hace mucho tiempo, del que fuimos todos partícipes. Esto implica el trabajo de muchísima gente”.

“Necesitamos mejores espacios para los trabajadores, para obtener un entorno saludable; y necesitamos mejores lugares para nuestra gente, para que quienes vengan angustiados y preocupados por su salud encuentren un lugar con luz distinto a lo que tenemos”, finalizó la ministra.

En tanto, el senador por el departamento La Capital y ex ministro de Salud, Miguel González, afirmó: “Cada vez que nos planteamos hacer obras de infraestructura, siempre estuvieron pensadas y ancladas en un proyecto de salud colectivo integral. Todos ustedes saben que para nosotros la salud no es atender la enfermedad, es un hecho social y colectivo donde involucramos a cientos de personas para que podamos cuidar la salud de la gente”.

“Esto no es un dispositivo de atención, es un espacio de cuidado de la salud, son cosas distintas, así que estamos trabajando en eso”.

Por último, el presidente de la Confederación Argentina de Veteranos de Malvinas, Rubén Rada, destacó que “hay varias razones que nos llenan de orgullo. Cuando propusimos el nombre al gobernador, al ministro de Salud saliente y a la ministra entrante, dijeron que sí. Y se lo agradezco en nombre nuestro y de nuestra memoria”.

“La placa está donde debe estar porque los que fuimos a Malvinas creemos en el hospital, en la escuela y la universidad pública, porque creemos que los derechos del pueblo deben aumentar, no bajar, porque son nuestros derechos. Agradezco infinitamente en nombre de todos los veteranos de Santa Fe esta oportunidad”, concluyó Rada.

SOBRE EL CEMAFE

El Cemafe, con una inversión de $ 600 millones en obra y $ 150 millones en equipamiento, es el primero y más moderno centro de su tipo en el sistema de salud provincial. El mismo forma parte de la estrategia sanitaria en red que viene llevando a cabo el gobierno provincial a los fines de garantizar no sólo la cobertura sino también el acceso a la salud pública a lo largo y ancho de la provincia.

Tendrá por función el cuidado altamente especializado de la salud de la población junto al resto de la red en toda la región centro-norte de la provincia, dando respuesta inicialmente a 22 mil consultas y más de 22 mil prácticas mensuales, mientras que se proyecta, hacia el segundo año, duplicar esas cifras.

Este innovador centro permitirá que cada vecino de la región pueda atenderse en el centro de salud, tal y como se viene realizando, pero en el caso que el profesional lo indique, será derivado al Cemafe. En ese mismo momento, el Centro de Salud le brindará un turno programado para que pueda asistir al efector ubicado en 27 de Febrero y Mendoza de la ciudad de Santa Fe. De este modo se resolverá en un tiempo más óptimo, oportuno y ágil la consulta a especialistas, quienes acompañarán a la población en todo su proceso de recuperación.

Este centro contará con admisión central, quirófanos ambulatorios, diagnóstico por imágenes, internación transitoria pre y post operatorio, sala de tratamiento oncológico, laboratorio de última generación con sistema de encadenado y único en el país, consultorios ambulatorios, farmacia, kinesiología, rehabilitación, odontología, auditorio, sala de lectura y cafetería. Y además cuenta con una vía de circulación de automóviles interna para ambulancias y minibuses técnicos.

PRESENTES

Estuvieron presentes el vicegobernador Carlos Fascendini; los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; de Obras Públicas, Pedro Morini; de Salud, Andrea Uboldi; la secretaria de Obras Públicas, Jorgelina Paniagua; el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Antonio Bonfatti; el ex gobernador Hermes Binner; el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral; el presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas, Reinaldo Arce; el presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Buenos Aires, Sergio Marín; y el presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de Santa Fe, Adolfo Schweighofer; entre otras autoridades.

La inauguración contó con la presentación de Itatí Barrionuevo, y el cierre estuvo a cargo de la agrupación folcklórica Los Nocheros.