La 1ª Pta. provisoria del HCM de Florencia es una mujer

Se conoció donde funcionara el Concejo y el día de la asunción de las nuevas y flamantes autoridades electas por el voto popular de la ciudad de Florencia.

Los concejales Ana Ansermet, Julián Mallo, Mirta Vallejos del Partido Justicialista, Alicia Ernestina Paulone, Walter Romero del Frente Progresista Cívico y Social; al igual que Fabio Villa de Cambiemos, se reunieron este lunes a las 20 horas, con el vicepresidente comunal Hugo Martínez y el electo primer intendente Ruben Quain y actual presidente comunal, en un encuentro muy ameno y entre intercambios de opiniones, a la vez que fue oportunidad para que el jefe del ejecutivo deje su mensaje a los ediles:”… dejemos de lado las diferencias personales y trabajemos juntos, para conseguir cosas para Florencia, ahora somos ciudad y tenemos mucho para hacer, y mi idea es que trabajemos juntos, cada cual desde el lugar que le toque. Aun no sabemos de cuanto será la coparticipación del año que viene, la gente de Malabrigo me han dicho que ellos recibieron el mes pasado dos millones y nosotros recibimos un millón trescientos mil pesos, no es la gran diferencia, no vamos a recibir el doble; si tenemos en cuenta estos números, por eso quiero ser cauto, solo vamos a tener las secretarias más esenciales…” dijo el primer mandatario local.

Por el momento funcionara el Concejo en una habitación que esta lindante a la Casa de la Cultura, explicaron desde el bloque justicialista; además, la concejal Ana Ansermet, dijo que el acto de la asunción de autoridades será el 10 de diciembre, “por ahora a las 20, eso lo vamos a confirmar bien, pero seria entre las 20 y 20:30,” detallo.

El PJ presento un proyecto de reglamento

Desde el justicialismo explicaron, que vienen trabajando con apoyo de los concejales de Villa Ocampo, y Malabrigo y presentaron un proyecto de reglamento interno para el funcionamiento del Concejo, que será analizado entre los demás ediles, quienes también están asesorándose según aplicaron, con apoyo de otros pares de la región.

La próxima reunión

También se acordó que la próxima reunión será, el 5 de diciembre a las 20 horas.

¿Quién será la presidente provisoria?

La presidente provisoria será Ana Ansermet, y de llegar a un acuerdo entre las distintas fuerzas continuara en esa función. Se considera presidente provisoria a aquella persona que dirige por única vez la primera cesión, y la ley establece que debe ser el concejal de mayor edad.