Opinión: Inflación del 10% entre diciembre y junio de 2018

El gobierno perdió la batalla contra la inflación. La súper tasa del 29,5% anual esta haciendo retroceder a la bolsa. El dólar podría renacer de las cenizas, pero no sobria demasiado. El populismo de Maria Eugenia Vidal en Mar del Plata no habrá recesión te regalan todo, entérate en esta nota.

¿Cómo viene el verano?

. – El verano viene caliente. La inflación de diciembre se proyecta en el 2,5%, y para el primer trimestre no baja del 4,0% con suerte, esto implica que desde hoy a pascuas tendremos una finalicen del 6,5% anual. Si para el trimestre abril/junio bajamos la inflación al 3,5% en el trimestre en 7 meses tenemos la inflación que el Banco Central predice para todo el año 2018.

¿Error de cálculo?

. – Te diría algo más, mucha soberbia a la hora de proyectar. En 2017 le están errando por 6% entre la predicción del 17% anual y la realidad que se ubicaría en el 23% anual. Para el año 2018 proyectan el 12% anual, y todo haría indicar que la inflación se ubicaría en torno del 18% anual. Parejito en los errores.

¿Cuál es el problema?

. – La suba de tarifas públicas, combustible y transporte genera una suba de precios generalizado para una economía en donde muchos sectores trabajan a plena capacidad instalada (por falta de inversión), no hay espacio para mejora de productividad y los aumentos de insumos terminan impactando de lleno en los precios.

Los aumentos llegan en mal momento

. – Muy mal momento, no tenemos paritarias hasta el trimestre abril/junio, y los aumentos de energía eléctrica, gas y combustibles se aplicarían en dos etapas entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. Esto le quita poder adquisitivo al asalariado e impacta de lleno en el consumo.

Para el segundo trimestre del año 2018 nos salva el campo.

. – Cuidado con esa afirmación, estamos en un año niña (seca) y la situación es muy grave en el campo, no hay lluvias suficientes en muchas zonas de la Argentina, vamos directo a una merma de cosecha de soja, esto puede impactar en el ingreso de divisas y en las economías regionales.

El gobierno sigue con su política de tasas altas.

. – Es claro, no sabe hacer otra cosa. No tenemos ministro de economía. El que conduce es el presidente, pero no es economista. El ministro de hacienda trata de bajar el gasto y no puede. El presidente del Banco central trata de bajar la inflación y no puede. El ministro de energía trata de subir las tarifas y lo hace a cuenta gotas, pero lo tiene que hacer rápido después de las elecciones de octubre pasado. El ministro de finanzas trata de endeudarse todo lo que puede e importa dólares que aprecian el tipo de cambio. El ministro de infraestructura trata de hacer rutas en la mayor cantidad posible. El ministro de agroindustria trata, pero muchas veces no puede, que el campo se reactive. Todos tienen la mejor voluntad, pero no están coordinados. Con lo cual son una suma de profesionales tirados a la cancha sin un lineamiento en común o un ordenamiento entre ellos mismos. Es natural que haya críticas hacia el presidente del banco Central por propios miembros del gobierno, e inclusive críticas del presidente del Banco Central a los ministros que están a cargo de la hacienda pública.

¿Cómo se resuelve?

.- Muy fácil, el presidente debería nombrar a un ministro de economía que ordene el gabinete y que todos sumen a un nuevo plan económico, que contemple los ajuste presupuestarios, tarifarios y monetarios con la mayor producción de los empresarios y el salario de los trabajadores, contemplando que las principales variables económicas deben ser actualizadas para permitir ser competitivos, lograr un tipo de cambio que incentive la exportación, tasas de interés que ayuden a invertir y una inflación en claro descenso.

Son objetivos casi imposibles.

. – En este escenario de falta de coordinación son imposibles, si hay un plan serio debería cumplirse sin problemas.

Vos decís que no hay un plan serio.

. – Digo que no hay coordinación en el plan, los ministros son gente muy profesional, de primer nivel, pero cada uno juega como quiere. Vuelvo a repetir, ¿a quien se le ocurrió la idea de incrementar los servicios públicos y el combustible sin que previamente los asalariados tengan paritarias? te estas comprando un problema con los gremios justo a fin de año, en un momento que es sensible para toda la población.

Para mi hay plan económico, fíjate que se hizo después de mucho tiempo un pacto fiscal.

. – Gracias al pacto fiscal se logró que Provincia de Buenos Aires recuperara una gran cantidad de dinero que era el fondo de reparación histórica que había quedado congelado en el tiempo.

Ese dinero se destinará a la producción.

. – Gracias a ese dinero el Banco Provincia de Buenos Aires subsidiara con el 50% los gastos de pasajes, hoteles, restaurantes y espectáculos para aquellos que viajen a Mar del Plata y usen la tarjeta de dicho banco. Este verano sombrillas y reposeras para todos y todas con Maria Eugenia.

No puede ser

. – Salió en el periódico Clarín, no es un invento mío. Parece que para ganar provincia de Buenos Aires hay que hacer Kirchnerismo explicito, y eso es lo que esta realizando el gobierno de Vidal, le sube el inmobiliario rural al campo, y subsidia a la costa atlántica. El voto del campo lo tiene, por ende, le cobra impuesto, sale a buscar el voto que no tiene haciendo regalos, cualquier parecido con el populismo es mera coincidencia.

¿Qué pensas hacer?

. – Conseguir una tarjeta del banco Bapro este año me voy de vacaciones a Mar del Plata será mucho más barato que pasar el verano en Rosario y pagando la energía eléctrica que gasta mi aire acondicionado, este año la costa explota.

Se van a enojar los cordobeses.

. – No creo que tengan superávit suficiente para que el Bancor haga estos regalos.

En Santa Fe

. – El banco es privado, no hay margen para hacer despilfarros.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.