Familiares de Rosalía Jara presentes en la marcha contra la violencia hacia las mujeres en Rosario

“Es necesario que se produzcan las pruebas pedidas en el caso de Rosalía”, es el pedido de familiares y vecinas de Rosalía Jara.

Una quincena de personas procedentes de Fortín Olmos, departamento Vera, llegaron hasta la ciudad de Rosario para entrevistarse con dirigentes políticos y sociales y manifestar su preocupación por las inexplicables demoras en los análisis de ADN, producción de pruebas solicitadas por la fiscalía y, al mismo tiempo, la injustificada posibilidad que el único imputado en la causa de la desaparición de Rosalía Jara, producida el primero de julio de 2017, quede en libertad a partir del miércoles 29 de noviembre.

Además, estuvieron presentes el 25 de noviembre pasado en la marcha en Rosario por el Día Internacional de la Lucha contra la violencia hacia las Mujeres, donde desplegaron su bandera pidiendo justicia y la aparición con vida de Rosalía: “VIVA TE QUEREMOS ROSALÍA”. También subieron al escenario a contar a todos y todas les presentes sobre esta causa que conmociona nuestro norte santafesino, para así también se conozca masivamente.

Mónica Pérez, tía política de Rosalía, y Haydé Jara, prima directa de la adolescente de 18 años desaparecida, fueron las principales voceras del grupo y señalaron “la demora de cuatro meses en saber los resultados de los ADN de restos de cabello y sangre encontrados en diversos materiales”.

Indicaron que fue el propio gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, quien se comprometió a poner a disposición de los familiares todos los elementos técnicos y económicos para apurar la investigación sobre la desaparición de Rosalía Jara.

Sin embargo, “los últimos hechos revelan más preocupaciones que certezas. Buzos que deben ponerse de rodillas en uno de los arroyos porque la profundidad no da para semejante despliegue; territorios donde fue vista Rosalía y que nunca fueron rastrillados por baqueanos; huesos de perros que son presentados como supuestamente parecidos a restos óseos humanos; análisis de teléfonos celulares que todavía no fueron completados; pedido de copia del expediente y que hasta el momento no fue entregada a los abogados de la familia; e integrantes de la policía provincial más preocupados por la impunidad que por la justicia”, denunciaron las familiares.

Por estas razones, las y los dirigentes políticos abajo firmantes declaramos nuestra profunda preocupación por la falta de celeridad en la producción de pruebas y pedimos la suspensión de toda medida que conlleve la pronta liberación del principal imputado hasta tanto no se concreten las mínimas demostraciones del caso.

Apoyamos el trabajo del fiscal Gustavo Latorre y le solicitamos al juez actuante, Carlos Renna, que no apure ninguna resolución sin antes tener todos los elementos solicitados por la fiscalía.

La desaparición de Rosalía Jara no puede convertirse en un nuevo saqueo para nuestro norte profundo.

Norma López, Celeste Lepratti, Caren Tepp, Mercedes Meier, Liliana Leyes,

Agustín Rossi, Eduardo Seminara, Carlos del Frade.

Rosario, domingo 26 de noviembre de 2017

Página de Facebook: Buscamos a Rosalía Jara