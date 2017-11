Con mucho suspenso y en un partido flojo, pero lleno de emociones, Huracan consiguió dar vuelta el resultado de la semana anterior y vencer a Ex Alumnos por dos goles contra cero, forzando un tercer partido en cancha neutral.

Goles: 49” Gonzalo Alegre (H), 41” Facundo Medina (H).

Expulsados: Carlos Merele (Ex.), Carlos Gutiérrez (Ex), Víctor Gutiérrez (Ex).

Árbitros: Sergio Rojas, Pedro Meza, Leonardo Ayala y Rodrigo Agustini, bien.

Muy buena concurrencia de público por parte de ambos equipos.