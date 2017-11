El gobierno interviene en los mercados

Se entrometió en el menú de inversiones de las aseguradoras y parecería que no podrán tener Lebac. A pesar de esta maniobra las tasas no cedieron. La bolsa se desplomo y el mercado reprobó este accionar que hizo recordar a los innombrables.

¿Cuáles son las razones por las cuales los mercados están alterados?

. – Varias a saber:

1) El mercado amaneció con el rumor de que la superintendencia de seguros limitaría la tenencia de lebac en manos de las aseguradoras, y las invitaría a invertir en un menú especial de inversión.

2) La intervención del Estado en el ámbito privado de las aseguradoras genero decepción en muchos operadores, con lo cual los mercados estuvieron más ofrecidos.

3) El índice merval viene de un rally alcista muy importante, a diciembre de 2015 cotizaba en 10.000 puntos, a diciembre de 2016 en 16.500 puntos, el máximo lo alcanzo hace una semana atrás en 28.545 puntos. Ayer cerró en 25.470 puntos, y podría caer tranquilamente a la zona de los 20.000 puntos, ya que la suba fue muy empinada sin tomas de ganancias importantes y el mercado podría estar corrigiendo toda la suba del año 2016.

4) Las lebac que se colocaron a la tarde marcaron una tasa del 28,75% anual a 30 días, 29,25% anual a 98 días y 29,6% anual a 273 días. La mayor colocación se realizó a 30 días lo cual hace pensar que el mercado espera nuevas subas de tasas.

5) El mercado se pregunta ¿Por qué Superintendencia de Seguros le limito la compra de Lebac a las aseguradoras, si después el Banco Central no bajo la tasa?

6) Los bonos en dólares a 5 años rinden el 4,5% anual, los bonos a 10 años rinden el 5,9% anual, a 15 años el 6,5% anual y a 100 años el 7,2% anual.

7) La soja cerro mayo de 2018 en U$S 260,30 la tonelada, el maíz abril de 2018 en U$S 147 la tonelada y el trigo enero de 2018 U$S 159 la tonelada. Estos son precios buenos para la soja, malos para el maíz, y neutros para el trigo.

8) La inflación de octubre fue el 1,5% anual, y en los primeros 10 meses del año 2017 se ubica en el 19,5%, ya superó la meta del 17% anual.

9) El dólar exportación quedo en $ 17,41 y la posición diciembre de 2017 en $ 18,04

10) El real termino la jornada en 3,31 por dólar, y el peso mexicano en 19,14 por dólar. En ambos casos muy cerca de poderosas resistencias, que de ser superadas generaran una brusca suba.

Muy linda la descripción, como viene el escenario internacional

. – Los mercados de américa latina están realizando una toma de ganancias. En Estados Unidos no sale la reforma impositiva, la tasa de corto plazo subirá en diciembre, y la tasa de retorno del bono de tesorería americano esta inestable.

Y en Argentina ¿que esperamos?

. – La verdad es que el gobierno presento una reforma impositiva que no convence a los empresarios. Hay muchos impuestos para el año 2018 y grandes bajas de tributos para el año 2020.

La reforma le pega a la clase media.

. – Muchísimo, se levantaron deducciones de ganancias que harán que los trabajadores paguen más impuestos. No hubo baja de alícuotas de ganancias para personas físicas. Hay suba del monto a aportar sobre aportes personales para sueldos mayores a $ 82.000 por mes. Todo esto y mucho más, hace que la clase media pague más impuestos. No contemos las subas tributarias provinciales y municipales.

Si la reforma pega en la clase media no hay reactivación.

. – Nosotros no la vemos. Con los precios de las materias primas no se ganará mucho dinero en el campo, por otro lado, hay muchos productores que retienen mercadería esperando un mejor precio y la posibilidad de resolver problemas estructurales. Todos sabemos que es un error retener, pero es la herramienta que conoce el hombre de campo para solucionar sus problemas, y en el pasado siempre le resulto, como cambiar una historia en la que siempre el que retuvo mejoro en el precio de los cereales y granos.

¿Se puede volver a repetir?

. – Hoy en Argentina pocos creen que puede sobrevenir una devaluación, es más veo mucha gente convencida que el gobierno no va a devaluar. Sin embargo, si Brasil sigue devaluando el signo monetario, Argentina se verá obligada a realizar alguna corrección para no quedar fuera de competencia.

¿Cómo serían los escenarios?

. – Vamos con 3 escenarios:

1) El gobierno nacional consigue financiamiento externo, y sale al mercado a vender dólares para que el tipo de cambio no suba, por otro lado, en diciembre lleva a la tasa de interés de las lebac a niveles superiores al 30% anual. El dólar termina el año debajo de $ 17,00

2) El gobierno nacional atempera la suba de tasas, consigue aprobar la reforma tributaria y previsional, esto le da más aire a la gestión y suelta el tipo de cambio para que termine el año en torno de $ 18,00/$ 18,50.

3) El gobierno nacional no logra aprobar las leyes de reforma impositiva y laboral en el año 2017, Brasil y México siguen devaluando, la tasa se ubica en el 33% anual y el tipo de cambio lo sueltan a niveles de $ 19,00/$19,50.

Conclusiones

1) Te decíamos que la bolsa en los 27.000 puntos mareaba, el mercado se cae a pedazos y será difícil que se pueda recuperar en lo inmediato. Muchos inversores comenzarán a vender posiciones a futuro que le pondrán un techo al mercado de corto y mediano plazo. Recordemos que el mercado de futuro vence el tercer viernes de diciembre.

2) Los bonos en dólares siguen en tasas atractivas, en especial los bonos de largo plazo. Si sube la tasa Estados Unidos los bonzos pueden caer, pero asegurarse una tasa del 5,9% anual a 10 años no está mal.

3) Colocarse en lebac a plazos cortos, no más de 30 días hasta que el mercado vea con más claridad la política monetaria y tome más plazo.

4) Asegurarse precio de dólares a futuros, las tasas en pesos rondan el 30% anual, pero una suba del dólar de $ 17,40 a $ 19,50 te puede borrar de un plumazo 12% de rentabilidad que te llevo 6 meses conseguir.

5) Para las empresas es momento de retirar utilidades, conseguir créditos a tasas productivas antes que se terminen, y prepararse para que el año próximo no se realizan repartos de dividendos y se proceda a reinvertir las ganancias pagando los créditos productivos, esto nos permitirá pagar una tasa de ganancias del 30% anual en el año 2018 y nos ganamos 5% de utilidad.

6) Las ganancias que la empresa reparte, colocarlas en lebac a 30 días a una tasa del 28,75% anual, si hay una devaluación lo que perdemos por las lebac colocadas en cabeza de persona física, lo ganamos por el crédito tomado en cabeza de persona jurídica.

7) Los que no tengan dinero para repartir tendrán que liquidar stock, en el caso de las empresas agropecuarias sería recomendable vender las tenencias en stock, o al menos una parte importante de las mismas. Si no queres quedarte en pesos recomendamos el Bonar 2027

8) El escenario económico es muy recesivo, ya que no vemos posibilidad de que los trabajadores recuperen poder adquisitivo en esta parte del año. La economía crece por sectores puntuales que invierten a pasos agigantados, esto no implica que dicha inversión se transforme en consumo en la economía urbana. En la economía rural, la agricultura no logra obtener rentabilidad, por el mix de altos costos de producción, fletes muy elevados, tipo de cambio bajo y precios de las materias primas en niveles muy bajos.

9) La construcción está mostrando mejores ventas ante un escenario de una inflación estructural del 22% anual, tasas estrafalariamente altas en pesos y un dólar planchado, muchos inversores aprovechan esta coyuntura para diversificar.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.