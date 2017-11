Adultos mayores santafesinos participarán en los Juegos Evita 2017

Este lunes, en el Centro Cívico de Rosario, se realizó la despedida de los adultos mayores que, del 15 al 18 de noviembre, representarán a la provincia de Santa Fe en los Juegos Nacionales Evita que se desarrollarán en la ciudad de San Juan.

En el encuentro, el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, resaltó que “hace unos días estábamos despidiendo a 700 jóvenes que viajaban a Mar del Plata para participar en los Evita y hoy los venimos a saludar a ustedes, porque para nosotros el deporte es intergeneracional, no tiene edad” y agregó que “esperemos sea un momento de encuentro para cosechar nuevas experiencias, porque siempre en la vida aprendemos, pero ustedes tienen la posibilidad de dar y compartir las vivencias transcurridas”.

Este año, al igual que la edición 2016 y a diferencia de las anteriores, las finales de Adultos Mayores, en el marco de los Juegos Evita, se llevarán a cabo en fecha y sede distintas a las competencias de los jóvenes (Mar del Plata del 9 al 14 de octubre para los deportes convencionales y del 20 al 29 de noviembre en Resistencia los deportes adaptados). Dichos cambios fueron establecidos por decisión de la secretaría de Deportes de la Nación.

DISCIPLINAS

Los 50 deportistas que conforman la delegación santafesina participarán en:

<< Ajedrez: se incorporó a los Juegos Nacionales Evita a partir del 2008 y se puede competir en torneos por categorías individuales o por equipos. << Sapo: es una disciplina de precisión, con modalidad del juego individual, donde los participantes tratan de introducir las fichas en los agujeros de un mueble elaborado en forma de sapo, logrando como objetivo máximo empotrar la ficha en la boca del sapo. Cada jugador posee 12 fichas por ronda, con dos tiros de prueba previos a la primera ronda. Las fichas son de bronce por tener el peso ideal para el lanzamiento. << Newcom: disciplina para adultos mayores incorporada en los Juegos Nacionales Evita en el año 2008. Este deporte es una adaptación del vóleibol donde la pelota no se golpea, sino que se atrapa y se lanza por arriba de la red. En esta disciplina adaptada para los Juegos Nacionales Evita, los partidos se disputan al mejor de 3 sets: los dos primeros sets se disputan hasta que un equipo llega a los 15 puntos o hasta que haya diferencia de dos puntos entre ambos superado ese marcador, sin que haya puntuación máxima. El tercer set se desarrollará en tie break a 10 puntos con una diferencia mínima de dos puntos. El principal objetivo es no dejar caer el balón. Cada equipo estará integrado por nueve jugadores. La altura de la red será de 2,43 metros y todas las acciones de pase del balón deberán ser realizadas con los dos pies apoyados en el piso. << Tenis de mesa: El tenis de mesa es un deporte individual y de equipo de paletas que se disputa entre dos jugadores o dos parejas. El objetivo es pasar la pelota de un lado al otro por sobre la red intentando que el rival falle. Las pruebas que se disputan son individual masculino y femenino, dobles damas, dobles varones, dobles mixtos y pruebas por equipo. Se juega al mejor de 5 sets o 7 sets, a los 11 puntos cada uno. Son dos servicios cada uno y se van alternando. En individual se puede sacar a cualquier parte de la mesa, mientras que en dobles se saca cruzado. Se juega en lugares cerrados sin viento ni luz solar. Las paletas deben tener dos superficies de dos colores diferentes (rojo y negro). << Tejo: es una disciplina individual o por equipos que consiste en lanzar el tejo de metal de una cancha a otra y lograr acercarlo lo más posible del bochín. Cada equipo estará integrado por ocho jugadores. << Artísticas y culturales: no competitivas, con modalidad taller, diversas modalidades como danza, baile y pintura entre otras, comparten la particularidad de cada provincia.