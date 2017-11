La Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo invita a la serie de conferencias “Pensando Líbano” – Jornada Libanesa en Villa Ocampo, organizada por la Asociación Sirio-Libanesa de nuestra ciudad, el viernes 1º de diciembre, a las 20 horas en el Salón

“30 de Noviembre” del Palacio Municipal.

Se brindarán cuatro charlas:

– “Liderazgo institucional: desafío en la conducción de un equipo de trabajo”; a cargo de Néstor Haje (ex presidente de la Unión Cultural Libanesa Argentina de Rosario y presidente de la Sociedad Libanesa de Rosario).

– “Constitución política, religiosa y social del Líbano, partidos políticos. La influencia de las religiones en la sociedad. Futuro gubernamental”; a cargo de Ariel Naserrala (secretario de la Sociedad Libanesa de Rosario).

– “Gastronomía Libanesa. Historia gastronómica”; a cargo de Pablo Rachid (creador y responsable de la Comisión de Gastronomía y tesorero de la Sociedad Libanesa de Rosario).

– “El otro Líbano: rol de los descendientes. Nuevos desafíos de los tiempos que transcurren”; a cargo de Dimas Chantiri (ex presidente del Club Libanés de La Plata, ex presidente nacional de la Juventud de la Unión Cultural Libanesa y ex presidente mundial de la Juventud Libanesa).