Asisten a cooperativas de trabajo del dpto. General Obligado

Este miércoles, funcionarios del Ministerio de la Producción de la provincia tomaron contacto directo con los emprendimientos.

El secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social, Mauro Casella, recorrió este miércoles cooperativas de trabajo del departamento General Obligado que son apoyadas, a través del Plan del Norte, por el Ministerio de la Producción de la provincia.

AVELLANEDA

En Avellaneda, Casella visitó Enhebrando Metas, cooperativa textil a la que se le entregó un aporte de 60 mil pesos para que sus 168 asociados puedan acceder a una capacitación. También estuvo presente en la Cooperativa de Productores, que administra el Almacén de Quesos y El Timbó, que produce circuitos electrónicos para empresas de la zona.

VILLA OCAMPO

En tanto, en Villa Ocampo, presenció el trabajo que se lleva adelante en las cooperativas de Floricultores y de Calzados Zeta.

Casella remarcó que está activad forma parte de una serie de recorridas que se están realizando en el interior de la provincia “apoyando la economía social como parte del desarrollo territorial que necesitamos, ya que no solo genera trabajo e inclusión a partir de valores como la solidaridad y la ayuda mutua, si no que también nos permite mostrar, apoyar y difundir experiencias positivas que no se conocen”.

“Como gobierno provincial tenemos que poner en valor este tipo acciones de cara a lo que se viene el año próximo, que tiene que ver con las segundas ediciones de Expocoop y del Congreso de las Cooperativas”, agregó.