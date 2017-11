Sub Director de Policía, Oscar Alcides Aguirre asumió como Sub Jefe de la UR-IX

En el día de la fecha, en Palacio Jefatura UR IX, se llevó a cabo ceremonia oficial, donde por Resolución Ministerial, el Jefe de esta Unidad Regional Novena, Director de Policía Juan Luis González puso en posesión del cargo al Sub Director de Policia Oscar Alcides Aguirre como SUB JEFE DE LA UNIDAD REGIONAL NOVENA, procedente de la Agrupación de Unidades de Orden Publico UR IX.

Estuvieron presentes la concejal Sra. Soledad Zalazar en representación del Intendente de esta ciudad, el CPN Gonzalo Braidot; Secretario de Gobierno de la ciudad de Avellaneda, la Defensora Regional Sra. María Valeria Lapissonde, el Sr. Jefe de la III Brigada Aérea Comodoro Roberto Orlando; en representación del Jefe de Prefectura Naval Argentina de Reconquista; la Sra. Oficial Ayte. Quintana Lucia, en representación del Director de la Dirección General de Seguridad Rural; el Sub Director Bordón Juan Carlos, el Director de la Dirección de la Unidad Investigativa Región 4; Director de Policía Raimundo Martinez, el Sub Jefe Región 1 Dirección General Policía Comunitaria; Sub Comisario Vera Roberto, El Sr. Jefe de la Brigada Operativa Antinarcóticos Reconquista Inspector de Policía Diego Gamarra, Jefes de Plana Mayor de esta Unidad, demás personal sub alterno, Secretario General C.P.N. Luis Paravano y Sub secretario Sr. Eduardo Romero; del Centro Empleados de Comercio Reconquista, Presidente ente administrador del Puerto Reconquista; Sr. Luis Mansur, Presidente de la Cooperadora Policial Sr. Damian Schpeir, medios de comunicación, familiares del Sub Jefe entrante.

RELACIONES POLICIALES UR.IX.