Caso Rosalía Jara: dio positivo el ADN de Valdéz

Confirmaron que el profesor Valdéz es el padre biológico de Alma, la hija de Rosalía Jara, 19, desaparecida desde hace 130 días.

La nena tiene más de 2 años y se complica más la situación del acusado. El lunes le imputarán 4 hechos de corrupción de menores de edad.

El fiscal dijo que “se le atribuirá a Juan Valdéz la comisión de delitos de corrupción de menores por 4 hechos, cuatro víctimas menores de edad”.

El ADN confirmó que la hija de Rosalía Jara lo es también del profesor Juan Valdéz, detenido imputado de la desaparición y ocultamiento de la joven, a quien abordó desde que la adolescente era su alumna y la hizo madre.

“Valdéz es el padre de Alma, hija de Rosalía Jara, esto afianza la postura de la fiscalía que había atribuido que uno de los motivos por los que se produjo la desaparición son los reiterados reclamos de Rosalía para que se haga cargo de la paternidad; es una evidencia de peso significativa”, opinó el fiscal Gustavo Latorre.

El Dr. Jorge Faisal opinó que este ADN positivo “no modifica su situación, si es así asumirá su paternidad. Es su obligación civil y moral hacerlo”.

Imputarán más delitos al profesor Valdez

El fiscal Gustavo Latorre confirmó que el lunes a las 10:00 habrá una nueva audiencia imputativa contra el Profesor Juan Valdéz, ahora por corrupción de menores (Art. 125 CP).

El abogado de Valdez dijo que hoy se enteró de la imputativa que le harán por corrupción de menores y que “Juan no entiende por qué esta historia de persecución sobre él”, y dijo que también está convencido que “estas cuestiones vienen para formar sobre Juan una figura demoníaca que me parece que no está bien, veremos que dice la acusación”.

