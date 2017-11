Opinión: La reforma es un mamarracho, el dólar en la mira

La reforma es un mamarracho, el dólar en la mira.

La renta financiera es un impuesto del 15% pero podría impactar en el 30% en algunos bonos. El dólar mirando al exterior, Brasil en problemas. Las jubilaciones en la mira, cambio de método y ¿Qué hacemos? Ojo con la soja.

¿La reforma es un mamarracho?

. – Desde nuestro punto de vista no alcanzamos a entender tanta precariedad. Por ejemplo, por estas horas se está debatiendo si incorporar o no los impuestos internos. Por otro lado, no te sorprendas que su tratamiento pase para el primer trimestre del año 2018, y que esta ley juegue para negociar la fórmula de actualización previsional.

Son dos cosas distintas.

. – Por supuesto. Lo que se pretende con el ajuste previsional es que las jubilaciones suban según la inflación, la fórmula que actualmente existe se llevó adelante porque se truchaba la inflación, actualmente con otro marco de medición más real, me parece que los ajustes deben venir por el lado del indec.

Lo que decís es antipopular.

. – No estamos para ser populares, decimos la verdad, la fórmula de ajuste actual hace que las jubilaciones aumenten por encima de la inflación, y esto implica que serán impagables, o que generaran un déficit fiscal que alguien tiene que pagar. Recalculamos la fórmula de actualización, o incrementamos impuestos, o subimos la edad jubilatoria. Así se complica.

Relación jubilados versus activos.

. – Según nuestros registros la cantidad de jubilados son 8,5 millones, versus 6,5 millones de empleados en el sector privado formal. Es imposible financiar el sistema. Aparte hay 6,5 millones de empleados en el sector informal, que de pasar al sector formal atemperarían el problema, aunque no lo solucionarían. Conclusión aumentar la edad jubilatoria es parte de la solución, y tarde o temprano llegaremos a este debate, hombres y mujeres se deberían jubilar a los 70 años.

Vos estás loco.

. – Loco habrá estado el que jubilo 8,5 millones de personas, cuando la población mayor a 65 años es de 4,5 millones de personas. Repito, con el mayor de los respetos, los números no cierran es un debate a realizar en donde todos los que estamos en el sistema saldremos perjudicados, los jubilados y los que aportan.

Este tema me pone loco, háblame mejor de la renta financiera.

. – Lo anunciado es un espanto. Hablaron de aplicar la renta financiera con un impuesto del 15% a los cupones de renta en dólares de los títulos públicos. Lo que no saben es que hay muchos títulos que cotizan por encima de la paridad, por ende, si aplicas el impuesto sobre el cupón, el impuesto a la renta financiera no es el 15% es mucho más elevado.

No entendí nada

. – Vamos despacito. Tomemos el Bonar 2024

Correcto

. – El bono tiene un valor nominal de U$S 100 y paga una tasa del 8,75% anual.

Muy bien lo entiendo.

. – El bono tendrá un impuesto del 15% sobre el cupón por ende tendrá que tributar 1,313% de impuesto. El cupón será ahora de 7,348% anual

Correctísimo

. – El bono en plaza vale U$S 121,11, y su tasa de retorno según ámbito financiero es de 4,34%. Si le aplicas un impuesto del 1,313% su impacto sobre la tasa de retorno es del 30,2% el doble de lo que informa el gobierno. La nueva tasa de retorno seria del 3,0% anual, me parece que mejor seria vender.

Una locura

. – Ninguna locura, lo que sucede es que en Argentina la mayoría de los títulos públicos cotizan sobre la par, por ende, el impacto de un impuesto sobre el cupón de renta excederá el 15% de lo que dice el gobierno.

Que habría que hacer

. – Debería trabajarse con otra fórmula, el valor del bono al momento de regir la ley, y aplicar el 15% sobre la ganancia obtenida. De lo contrario si lo aplican sobre cupón, hay que vender todos los títulos que están sobre el par y comprar el título que esta más cerca de la paridad.

¿Este impuesto se coparticiparía?

. – Por supuesto, está en el marco de la ley de impuesto a las ganancias. Según el estudio Quantum, podría generar una recaudación que podría variar entre U$S 700 y U$S 1.000 millones, de los cuales solo la mitad iría a manos del Estado nacional y la otra mitad a las provincias, en resumen, no es plata, y genera un alto malestar en los inversores, en especial los que depositan a plazo fijo que también son alcanzados. Por ejemplo, el Tesoro paga en 12 meses intereses por U$S 11.092 millones, y con esta medida recaudaría menos del 5% de los intereses que paga.

¿Los extranjeros pagan este tributo?

. – En absoluto, pagan el impuesto a las ganancias en sus países de origen.

¿Se puede aplicar el impuesto a los títulos públicos?

. – Creo que comenzara una dura batalla legal, porque en algunos títulos figura expresamente en las condiciones de emisión que los títulos no pueden ser alcanzados por ningún tributo, es una desprolijidad más de la presentación e esta ley.

Me harte de esta ley, vamos al dólar.

. – Nuestros cálculos nos siguen indicando que el gobierno se pasó de rosca absorbiendo lebac, que ya suman más de 1 millón de millón de pesos. Sin embargo, el gobierno consiguió un crédito internacional de 2.500 millones de euros, que sería el equivalente a unos U$S 2.875 millones. Si ese dinero ingresa a las arcas del banco Central y devalúa a niveles de $ 18,40 para fin de año te digo que le alcanza para equilibrar las cuentas del Banco Central. Este cálculo lo realizamos en función del balance del Banco Central, los activos en dólares, pesos y los probables ingresos de reservas.

Vos me dijiste que el dólar podría estar en $ 19,00 para fin de año.

. – Desde el plano interno, las cuentas dan para un dólar de $ 18,40 a fin de año y un stock de lebac que se ubicaría en torno del 10% del PBI. El problema es externo, el real se ubica en 3,32 por dólar, y el peso mexicano sigue bailoteando en la zona de $ 19,00 y $ 19,20 por dólar. Si ambas monedas se siguen devaluando esto presionaría a la suba a nuestro tipo de cambio. Por eso nosotros creemos que el tipo de cambio se ubicaría mucho más arriba del precio de equilibrio de los agregados monetarios internos.

El Banco central subió las lebac al 28,3% anual

. – Copio la suba de tasas de corto plazo que se ubica en 27,75% anual, los rendimientos de las lebac son estrafalarios, con este nivel de tasa observado es imposible competir con cualquier otro instrumento financiero. Por otro lado, las colocaciones en pesos tienen menos carga tributaria que las colocaciones en dólares, por ende, todos los caminos conducen a invertir en pesos. Un tema adicional el PR15 al cotizar debajo del par, el impuesto del 5% de renta financiera sobre el cupón lo afecta solo en dicho porcentaje, la mayor presión tributaria se observa cuando el precio del bono esta sobre el par, que no es el caso del PR15.

No hablaste nada de la soja.

. – La soja abunda, hay que mirar que hace Brasil si el real sube a la zona de 3,40 por dólar puede haber una mega liquidación de soja y maíz de Brasil, si ello no ocurre hay altas probabilidades que los precios se mantengan estables, el informe del USDA no debería aportar volatilidad. Cuidado con el trigo la cosecha será abundante y se concentraran ventas en diciembre que pueden derrumbar el precio en el plano interno, tratar de vender a futuro si conseguís donde guardarlo. El maíz muy complicado a este precio, hay que apostar por la cantidad, si te falla estaremos en problemas. Faltan políticas de estado vamos a 43 millones de toneladas de cosecha y no sabemos que hacer, no tenemos buenos precios para exportar carne vacuna, aviar y cerdo, así se nos complica.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.