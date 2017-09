Ex policías acusados por secuestros y torturas se declararon inocentes

El Tribunal decidió que el lunes 4 de setiembre comiencen los alegatos de la Fiscalía (Dr. Martín Suárez Faisal) y de la querella (Dr Iván Bordón con apoyo de la Dra. Cecilia Sotelo), mientras que el martes 5 lo harán las defensas. Y determinó que el día para conocer la sentencia sea el próximo viernes 8 de septiembre.

El pasado martes 29 de agosto fue el último día de las testimoniales en la “Causa Mulassano Noce”, que se tramita en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, presidido por el Dr. José Escobar Cello.

Los ex policías Juan Antonio Mulasano y Omar Noce, acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en el norte de la provincia de Santa Fe, se declararon hoy inocentes al dirigirse ante el Tribunal Oral Federal (TOF), que la próxima semana escuchará los alegatos de las partes y tiene previsto dictar sentencia el viernes 8 de septiembre.

El Tribunal, integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría, convocó en primer término a Noce, acusado de siete hechos de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y amenazas e imposición de tormentos agravados por tratarse la víctima de un perseguido político.

En una declaración breve, sin responder preguntas, el ex integrante de la Guardia Rural Los Pumas intentó desestimar las acusaciones de varios de los testigos, entre ellos Máxima Ortiz, Héctor Manni, José Humberto García y Alberto Romero.

Esos testigos-víctimas incriminaron a Noce y según el caso lo acusaron de haber participado de su secuestro o de haberlos interrogado o trasladado, hechos que el ex policía negó.

Su declaración se caracterizó por citar frases de los propios testigos, tales como “García dijo que no lo detuve y que no me vio en (el destacamento) de Los Pumas”, con lo cual intentó desligarse de las imputaciones.

Aludió al profesor Manni, cuyo testimonio fue considerado “claro y clave” por la parte querellante, y dijo que en su legajo policial se pueden hallar pruebas de que no estuvo en lugares donde los testigos lo situaron a lo largo de las audiencias.

Antes de concluir, Noce le pidió disculpas a los integrantes del TOF, al fiscal Martín Suárez Faisal y a su defensa técnica porque en su anterior declaración se le llamó la atención por hablar en voz alta y se justificó diciendo que tiene “un problema auditivo”.

Luego, el presidente del TOF, Escobar Cello, invitó a declarar a Mulasano, quien en la primera jornada había ejercido su derecho de no hacerlo, y al igual que Noce, aclaró que no respondería preguntas.

El ex policía, especialista en explosivos, es acusado de haber sido integrante del aparato represivo que participaba de los secuestros, privaciones ilegales de la libertad e interrogatorios bajo tormento en la Jefatura de Reconquista, sede de la Unidad Regional IX de policía.

Hizo una larga alocución que inició en el seno de su familia, a la que caracterizó como “tradicional” en la zona de Reconquista, con padre productor agropecuario y madre docente.

Dijo que en su época de policía actuó “con equidad” y juró por la imagen de Cristo crucificado que se exhibe colgada a espaldas de los jueces que “nunca” torturó a nadie.

“Por ese Cristo, nunca torturé a nadie. Ellos eran mis enemigos, había una puja de subsistencia”, añadió, pero aseguró que siempre actuó conforme a la ley.

Dijo además que nunca perteneció “al aparato represor”, aclaró que fue soporte técnico de todos los jueces federales que viajaban al norte de la provincia en las épocas de la dictadura y sin aclarar a quienes se refería dijo que nunca le perdonaron su actuación como experto en explosivos “porque muchos de ellos cumplieron condenas” por sus peritajes.

Con las declaraciones de los acusados se dio por finalizada la etapa probatoria, por lo que ahora restan dos jornadas que se dedicarán a los alegatos del fiscal y del querellante Iván Bordón, el lunes próximo, y de las defensas, el martes.

De esa forma, el Tribunal tiene previsto dar a conocer su veredicto el viernes 8 de septiembre.

Los acusados debían ser juzgados en 2013 en el marco de la “Causa Base Aérea”, en la que fue condenado a 21 años el comodoro (RE) Danilo Sambuelli, pero en esa época estaban prófugos.

Ante una consulta de la agencia Télam, el querellante Iván Bordón se mostró confiado en que “con las declaraciones testimoniales quedó demostrado que tanto Noce como Mulasano formaron parte del circuito represivo del norte de la provincia, que abarcó la Jefatura de Policía de Reconquista, La Base Aérea de esa ciudad y la Guardia Rural Los Pumas de Santa Felicia”.

“Quedaron demostrados los secuestros y tormentos, y los agravantes también, dada la violencia con la que actuaron y porque quedó acreditado que las víctimas eran perseguidos políticos por su actividad gremial o partidaria”, añadió.

Antes de la declaración de los acusados brindó su testimonio el testigo Orlando Stechina, de las Ligas Agrarias, en tanto fue suspendida la testimonial de Alcides Picech.

Fuente: Télam / Santa Fe / Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos