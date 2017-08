Se disputarán en Rosario las finales de los deportes federados del programa Santa Fe Juega

Será este viernes y sábado, y reunirá a 800 jóvenes que participarán en 16 disciplinas deportivas.

El programa provincial Santa Fe Juega, que en esta edición tiene 168.000 participantes de más de 300 localidades, comenzó a definir los equipos de las distintas disciplinas y categorías que participarán en los Juegos Nacionales Evita 2017. La segunda de cinco finales provinciales se realizará entre este viernes y sábado en la ciudad de Rosario y reunirá a 800 jóvenes representantes de los deportes federados.

El acto de apertura tendrá lugar este viernes, a las 19 horas, en el Complejo Municipal Belgrano Centro (Avenida Belgrano 621) de la ciudad de Rosario.

En esta oportunidad, los equipos y deportistas de las cinco regiones que atravesaron las instancias locales, departamentales y regionales participarán en las siguientes disciplinas: acuatlón, canotaje, ciclismo, esgrima, gimnasia artística y rítmica, judo, karate, levantamiento olímpico, nado sincronizado, patín artístico, pelota paleta, rugby, taekwondo, tenis de mesa y voley de playa.

En esta edición, por decisión de la Secretaría de Deportes de la Nación, los Juegos Nacionales Evita 2017 tendrán dos sedes: los deportes convencionales se desarrollarán en la ciudad de Mar del Plata, del 9 al 14 de octubre; y los adaptados en Chaco, del 21 al 29 de noviembre.

Las finales provinciales comenzaron en Rafaela el miércoles 16 y jueves 17 de agosto por con las disciplinas de básquet 3×3 (femenino y masculino) sub 14 y 16, Fútbol 7 (femenino) sub 14 y 16, y handball (femenino y masculino) sub 16.

Las actividades continúan éste viernes y sábado con los deportes federados.

CRONOGRAMA

>> Santa Fe: 29 y 30 de agosto, jugarán hockey (femenino y masculino) sub 16; atletismo (femenino y masculino) sub 14; fútbol 11 (masculino) sub 14; vóleibol (femenino y masculino) sub 14 y sub 16; atletismo y natación adaptado (femenino y masculino) sub 16. El acto de apertura será este martes, a las 11 en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Raul Tacca 600).

>> Rosario: 6 y 7 de septiembre, se disputará hockey (femenino y masculino) sub 14; atletismo (femenino y masculino) sub 17; handball sub 14; fútbol 11 (masculino) sub 16; cestoball (femenino) sub 14 y atletismo adaptado (femenino y masculino) sub 14 y 18. El acto será el miércoles 6 de septiembre, a las 11 horas, en el Estadio Mundialista de Hockey (General Urquiza y avenida Bernheim).

>> Santa Fe: 12 y 13 de septiembre, será el turno de básquet 5×5 (femenino y masculino) sub 15 y 17; vóleibol (femenino y masculino) sub 15 y 17; natación (femenino y masculino) sub 16; y ajedrez (femenino y masculino) sub 16 y 14. El acto de apertura será el martes 12 de septiembre, a las 11 horas, en la Esquina Encendida (Facundo Zuviría y Estanislao Zeballos).