Comenzó la instancia de clasificación de la Copa Santa Fe Hockey

Con el auspicio del gobierno de la provincia, inició este lunes la Copa Santa Fe de Hockey Femenino, con la instancia clasificatoria interligas que se desarrolló en 8 localidades. El certamen es supervisado por la Secretaría de Desarrollo Deportivo y coordinada por la asociación civil Más Hockey, que lidera la ex integrante de las Leonas Ayelén Stepnik.

“Es importante trabajar con un deporte colectivo como el hockey, que desde el gobierno de la provincia ya lo venimos potenciando en un trabajo conjunto entre los ministerios de Desarrollo Social y de Educación, con dos iniciativas concretas: el programa Jugamos al Hockey en 53 espacios de la provincia y Santa Fe Juega, donde más de 3.000 jóvenes optaron participar en hockey”, destacó el secertario de Desarrollo Deportivo, Pablo Catán.

“En este caso, y al igual que lo hicimos con el Fútbol y el Básquetbol, la Copa Santa Fe de Hockey tendrá una competencia única que integrará a toda la disciplina femenina federada de la provincia, teniendo en cuenta no solamente los clubes dependientes de las 4 asociaciones constituidas formalmente, sino también de las 6 ligas independientes”.

En tanto, Ayelén Stepnik resaltó que en Máximo Paz “el pueblo estaba revolucionado, había mucha gente. Estuvo lindo, las chicas muy entusiasmadas y noté que era una motivación para las divisiones inferiores, las nenitas se morían por entrar a jugar”, a lo que agregó que “tuvimos referentes en todos los partidos, hasta en el norte de la provincia, fue una jornada muy linda en la que el clima ayudó. Más allá de lo deportivo a mí lo que más me llena es que la copa sea un punto de encuentro”.

El lanzamiento oficial de la Copa Santa Fe de Hockey será el 1 de septiembre, a las 17 horas en el salón Blanco de la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario.

PRIMERA JORNADA

La competencia se puso en marcha éste lunes con los duelos de la etapa interligas. Las ganadoras pasaron a una próxima etapa donde todas las asociaciones y ligas de la provincia tendrán sus equipos representantes.

En la primera rueda de enfrentamientos, Las Pumas de Calchaquí FC superaron a Sarmiento de Margarita por 1 a 0, con gol de Luisina Rojas; Panteras de Tacuarendi venció a Central Florencia 2 a 0, con tantos de Andrea Mussin y Erica Navarro; Adelante de Reconquista se impuso a Carmen Luisa de Reconquista por 1 a 0, con tanto de Victoria Blanes; y Cachorras de Alejandra superó a Huracán de San Javier en penales por 2 a 0 tras empatar 1 a 1.

Además, Sportivo Las Parejas superó en la definición por penales a Rosario Rowing por 3 a 2; y también por penales, avanzó Atlético Máximo Paz al ganarle a Blanco y Negro de Alcorta por 4 a 1 tras el empate 1 a 1. Duendes doblegó a Bancario por 2 a 0, con goles de Chiara López Giverti y Jorgelina Manaker; y San Jerónimo ganó por penales 7 a 6 ante Argentino de Las Parejas, luego de igualar 1 a 1.

LAS PRÓXIMAS ETAPAS

En la segunda rueda, a jugarse el 10 de septiembre, los duelos serán: Adelante vs. Provincial A, Calchaquí vs. 9 de Julio de Rafaela, Cachorras vs. CRAR, Atlético Máximo Paz vs. Rufino Los Pampas, San Jerónimo vs. CRAI, Sportivo Las Parejas vs. Universitario A, Duendes B vs. Unión y Cultura de Murphy, y Panteras vs. Colón de San Justo.

En tanto, en la tercera ronda a desarrollarse el 16 de octubre inician su participación Santa Fe Rugby Club, Gimnasia de Rosario, Jockey de Venado Tuerto, Club Náutico El Quillá, Jockey Club de Rosario, Humboldt y Banco Provincial de Santa Fe.

EL TORNEO

De la Copa Santa Fe de Hockey participan equipos afiliados a cuatro asociaciones y seis ligas independientes del norte de la provincia. Son 32 equipos que buscarán atravesar las seis etapas del certamen. En total, habrá 31 partidos bajo el sistema de simple eliminación.

Para participar de dicho torneo se tuvieron en cuenta los resultados de los campeonatos oficiales del año pasado, tal como lo marca el reglamento de la competencia.

Por la Asociación del Litoral participan Atlético del Rosario A, Gimnasia y Esgrima de Rosario A, Jockey Club de Rosario A, Club Universitario de Rosario A, Club Atlético Provincial A, Club Bancario Rosario, Duendes Rugby Club B, Rosario Rowing Club y Sportivo Atlético Club Las Parejas.

Por la Asociación Santafesina de Hockey, disputarán el certamen Náutico El Quillá, Santa Fe Rugby, Banco Provincial, CRAI y Colón de San Justo.

Además, por la Unión del Centro el Jockey Club Venado Tuerto, Club Social Rufino Los Pampas, Unión y Cultura de Murphy; por la Asociación Norteña Las Panteras de Tacuarendi y Club Central de Florencia; por la Liga Costera Huracán de San Javier y Las Cachorras de Alejandra; por la Liga Interzonal Bustinza Atlético San Jerónimo y Argentino Atlético Club de Las Parejas; por la Liga Interzonal Atlético Máximo Paz y Club Blanco y Negro de Alcorta; y por el Círculo Reconquistense Adelante de Reconquista y Asociación Carmen Luisa Reconquista.