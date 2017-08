Se jugó la 11ª de la Liga Norteña de Fútbol

Este domingo 20 de Agosto se llevo a cabo en canchas de Belgrano y DyS Guadalupe, la 11ª de La Liga Norteña de Fútbol

Cancha Belgrano

– Arg. de Lanteri 0 vs Cultural Los Amores 2

– Unión de Golondrina 1 vs San Martin 0

– Belgrano 3 vs Atl Las Garzas 0

Terna: Villa Ocampo

Cancha DyS Guadalupe

– Santa Ana 1 vs Garabato Unidos 3

– Independiente El Timbo 0 vs Sp Ceibalito 1

– DyS Guadalupe 1 vs Chanourdie FC 3

Terna: Avellaneda

Libre: Atl El Sombrerito

Posiciones

1- Cultural Los Amores 26

2- Sp Ceibalito 19

3- Garabato17

4- Las Garzas 17

5- Dys Guadalupe 17

6- Belgrano 16

7- Argentino de Lanteri 15

8- Atl El Sombrerito 14

9- Chanourdie FC 12

10- Union de Golondrina 9

11- Independiente El Timbo 7

12- San Martin 7

13- Santa Ana.

Ya Clasificados para los Cuartos de Final:

– Cultural Los Amores y Sp Ceibalito

Gentileza: Fredy Darán