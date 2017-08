Ex secuestrados reconocieron el cuartel a donde fueron llevados y torturados

Víctimas de secuestros y torturas por los que son juzgados en Santa Fe dos ex policías reconocieron hoy en el cuartel de la Guardia Rural Los Pumas, en el norte de la provincia, los lugares donde estuvieron detenidos y en algunos casos torturados en febrero de 1977.

El presidente del TOF de Santa Fe, José María Escobar Cello, encabezó junto a cuatro testigos del juicio contra los ex policías Omar Noce yJuan Mulasano, una recorrida por el cuartel de la guardia rural en Santa Felicia, cerca de la ciudad de Vera, a 340 kilómetros al norte de la capital provincial.

Al finalizar la recorrida, consideró que “la medida fue un éxito” ya que “algunos testigos que ya habían declarado durante el juicio reconocieron los lugares donde estuvieron detenidos”.

Del recorrido por el predio participaron los testigos-víctimas Héctor Manni, Máxima Ortiz, Alberto Romero y Humberto García, junto al fiscal general Martín Suárez Faisal, el abogado querellante Iván Bordón y los letrados de las defensas técnicas de los acusados.

El fiscal Suárez Faisal le dijo a Télam que los cuatro testigos “reconocieron los edificios donde habían estado cautivos” y explicó que “la idea del acto es que los jueces, en este caso el presidente del Tribunal, tomen contacto directo con los lugares en los que se sucedieron los hechos que protagonizaron las víctimas”.

Por su parte, el testigo Héctor Manni manifestó que pudo reconocer una galería donde estuvo detenido y que se pudo “ubicar perfectamente”.

“Cuando me hicieron entrar tenía los ojos vendados, por lo que no pude reconocer nada, pero cuando me llevaron a la habitación donde ,e atormentaron, ahí sentí que era el lugar, porque en algún momento me sacaron la venda para mostrarme unas fotos y vi el escritorio, el piso, la distribución era la misma”, contó Manni a Télam.

Voceros de la querella explicaron que la recorrida con el juez y las partes del proceso se hizo en forma individual con cada uno de los testigos, con la idea que no haya influencias de ningún tipo en la percepción y criterio individuales.

El trámite procesal de hoy fue la tercera jornada del juicio contra Noce y Mulasano, y la primera que se desarrolla fuera del recinto del Tribunal Federal de la capital provincial.

Mañana a las 10 habrá otra inspección, en ese caso en la Jefatura de Policía de Reconquista, sede de la Unidad Regional IX, de la que participarán dos testigos en procura de identificar lugares de esa repartición en los que trabajó Mulasano, acusado de haber sido integrante del aparato represivo que secuestraba e interrogaba bajo tormento a prisioneros de la dictadura cívico-militar.

Omar Noce se desempeñó entre 1974 y 1979 en el cuartel general de Los Pumas donde habría cometido siete hechos de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y amenazas e imposición de tormentos agravados por tratarse la víctima de un perseguido político.

Noce y Mulasano comenzaron a ser juzgados la semana pasada, ya que, aunque estaban involucrados en la denominada “Causa Base Aérea” o “Sambuelli”, ventilada en 2013, no fueron incluidos en ese juicio porque al iniciarse las audiencias estaban prófugos.

En el juicio de 2013, el jefe de la represión en el norte provincial, comodoro (RE) Danilo Sambuelli, fue condenado a 21 años de cárcel por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y empleo de violencia y tormentos agravados, y violación agravada reiterada, en un fallo considerado histórico debido a que tomó por primera vez en la provincia los delitos sexuales cometidos durante el terrorismo de estado como de lesa humanidad.

(Texto: German Ulrich- Télam Sta Fe)