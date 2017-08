Santa Fe Juega: comienzan las finales provinciales en Rafaela

El programa provincial Santa Fe Juega, que en esta edición tiene 168.000 participantes de más de 300 localidades, comienza a definir los equipos de las distintas disciplinas y categorías que participarán en los Juegos Nacionales Evita 2017.

La primera de cinco finales provinciales comenzará este miércoles en la ciudad de Rafaela y reunirá a 350 jóvenes representantes de las cinco regiones que integran la provincia. La apertura oficial se desarrollará a las 11 horas en el Centro de Educación Física Nº 53, ubicado en bulevar Santa Fe 2860.

En esta oportunidad, los equipos de las cinco regiones que atravesaron las instancias locales, departamentales y regionales competirán miércoles y jueves por un lugar en los Juegos Nacionales Evita, en las disciplinas de básquet 3×3 (femenino y masculino) sub 14 y 16, Fútbol 7 (femenino) sub 14 y 16 y handball (femenino y masculino) sub 16.

En esta edición, por decisión de la secretaría de Deportes de la Nación, los Juegos Nacionales Evita 2017 tendrán dos sedes: los deportes convencionales se desarrollarán en la ciudad de Mar del Plata del 9 al 14 de octubre y los adaptados, en Chaco, del 21 al 29 de noviembre.

CRONOGRAMA FINALES PROVINCIALES

>> 25 y 26 de agosto, en Rosario, será el turno de los Deportes Federados. El acto de apertura será el viernes 25 a las 19 horas en el Complejo Belgrano Centro (Belgrano 621).

> 29 y 30 de agosto, en Santa Fe, jugarán hockey (femenino y masculino) sub 16, atletismo (femenino y masculino) sub 14, fútbol 11 (masculino) sub 14, vóleibol (femenino y masculino) sub 14 y sub 16, atletismo y natación adaptado (femenino y masculino) sub 16. El acto será el martes 29 a las 11 horas en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Raul Tacca 600).

> 6 y 7 de septiembre, en Rosario, se disputará hockey (femenino y masculino) sub 14, atletismo (femenino y masculino) sub 17, handball sub 14, fútbol 11 (masculino) sub 16, cestoball (femenino) sub 14 y atletismo adaptado (femenino y masculino) sub 14 y 18. El acto será el miércoles 6 de septiembre a las 11 horas en el Estadio Mundialista de Hockey (General Urquiza y avenida Bernheim).

> 12 y 13 de septiembre, en Santa Fe, será el turno de básquet 5×5 (femenino y masculino) sub 15 y 17, vóleibol (femenino y masculino) sub 15 y 17, natación (femenino y masculino) sub 16 y ajedrez (femenino y masculino) sub 16 y 14. El acto de apertura será el martes 12 de septiembre a las 11 horas en la Esquina Encendida (Facundo Zuviría y Estanislao Zeballos).

NÚMEROS

El programa provincial Santa Fe Juega, implementado por los ministerios de Desarrollo Social, Innovación y Cultura y Educación está orientado a jóvenes de 11 a 18 años y en 2017 tiene un total de 168.000 participantes pertenecientes a más de 300 localidades. Estos números significan que casi todas la localidades santafesinas participan del programa y que un 35,37% de la población -entre 11 y 18 años- participa de actividades artísticas y deportivas a través de la iniciativa.

En tanto, 1720 establecimientos educativos están representados por sus alumnos en las más de 40 disciplinas existentes.

Entre los deportes más elegidos aparecen handball, atletismo, vóleibol y fútbol. El deporte adaptado alcanza los 2294 inscriptos y la propuesta cultural Entrelazarte a más de 12.000.

Por otra parte, casi 350 profesoras y profesores de Educación Física trabajan diariamente para implementar el programa en territorio, a lo cual hay que sumarle los responsables de los equipos y deportistas que llegan a 5517 docentes y no docentes, ya que existen propuestas escolares, comunitarias, libres y federadas.

Fuente: GSF