Lifschitz reunió a todo su gabinete en la ciudad de Reconquista

El gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz encabezó este lunes, por primera vez en Reconquista, la reunión del gabinete provincial, ciudad a la que llegó por décima segunda vez en lo que lleva de gestión.

“La idea es estar presentes con todo nuestro equipo de gobierno y focalizarnos en temas específicos tanto de Reconquista como del Plan del Norte”, explicó Lifschitz antes del encuentro con los ministros, al que luego se sumaron el intendente Amadeo Vallejos y su equipo de trabajo.​

Con el Plan del Norte se da “continuidad a muchos de los proyectos que se venían llevando adelante, como el hospital y el acueducto, y también se incorporan nuevas obras, proyectos e iniciativas que tienen que ver con infraestructura, educación, desarrollo productivo, economías regionales, el aprovechamiento turístico de la región, el desarrollo humano, y la inclusión social”, indicó el gobernador en conferencia de prensa.

EMERGENCIA HÍDRICA

Sobre la situación que atraviesan los productores de la Cuña Boscosa, Lifschitz indicó “hemos dispuesto una serie de medidas de apoyo y de asistencia, particularmente a los sectores más afectados, como han sido los sectores vinculados a la actividad tambera en el centro oeste de la provincia, donde hemos dispuesto un fondo especial de financiamiento que se está ejecutando; y, por otro lado también, disponiendo apoyo para otros sectores productivos, tanto agropecuarios como industriales y pymes afectados por las inundaciones en distintos lugares”, agregó.

En particular, para la zona de la Cuña Boscosa, “también vamos a disponer de distintas medidas de acompañamiento para financiarles a esos pequeños productores la posibilidad de recuperar su capital de trabajo y continuar con sus actividades. Lamentablemente no podemos manejar el clima pero sí tenemos la voluntad y todos los recursos para acompañar y apoyar a los productores de la región”, agregó.

“Por otro lado, estamos encarando obras de infraestructura importantes: está en marcha la pavimentación de la Ruta 3 -de Golondrina hasta Intiyaco-, que es una obra que se ha demorado un poco justamente por las condiciones climáticas, pero que va a continuar su marcha y se va a cumplir en principio el plazo previsto. Estamos trabajando también sobre los proyectos ejecutivos de obras como la de Tartagal a Intiyaco, o de Tres bocas a Villa Ana, que son también obras importantes para la región. Creemos que con inversión pública y apoyo a los pequeños productores, podemos superar la situación”, concluyó.

SEGURIDAD

“La seguridad es una demanda social que muchas veces se manifiesta, no solamente en Reconquista o Avellaneda, sino en otros lugares de la provincia y del país. Creo que hay que mejorar la acción del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Justicia Penal. Estamos empeñados en eso”, insistió y precisó que “recientemente hemos renovado las responsabilidades máximas del MPA. Tenemos un nuevo fiscal general, Jorge Baclini, que es un hombre experimentado, con mucha decisión de avanzar positivamente en la efectividad que es clave en los procesos penales”.

“No creo que se necesiten nuevas leyes, pero sí se necesita una aplicación justa de la ley nacional; tener en cuenta la demanda de los ciudadanos también, no solo la letra fría de la ley; y necesitamos fiscales que se la jueguen, que vayan al frente y jueces que actúen en consecuencia. Es decir, se necesita más control social, y esto es fundamental porque hoy la sociedad le debe exigir a los tres poderes del Estado. Por otro lado, creo que la Legislatura debe tener una mirada permanente de control de la acción de los jueces y fiscales porque es la tarea que constitucionalmente le corresponde. Creo que si entre todos hacemos un esfuerzo podemos mejorar esa situación”.









COPARTICIPACIÓN

Consultado sobre las iniciativas legislativas para elevar los índices de coparticipación para municipios y comunas, Lifschitz expresó que “eso implica una discusión más amplia, deberíamos encuadrarla dentro del marco de debate sobre la reforma constitucional y el rol de los municipios y comunas, establecer con claridad cuáles son los recursos y también las competencias de las administraciones locales”.

A su vez, agregó que en la provincia “tenemos situaciones diversas: hay municipios y comunas que tienen una muy buena situación económica porque se han preocupado por generar recursos propios; porque han hecho una administración adecuada, eficaz, austera; y porque, además, tienen una estructura económica que les da un sustento para la gestión local. Mientras que otras están enclavadas en zonas de poca actividad económica y les resulta difícil poder contar con los recursos necesarios”.

“Nosotros teniendo en cuenta eso –continuó–, estamos cumpliendo al pie de la letra lo que establece la Ley de Coparticipación y hemos dispuesto el aporte del Fondo de Asistencia Educativa, la Ley de Obras Menores y el Plan Equipar”.

Finalmente, agregó que “también estamos encarando una serie de proyectos y programas en seguridad, desarrollo social, salud y energía que apuntan a darle herramientas a los municipios y comunas para que puedan desarrollar proyectos autónomos. Obviamente, esto requiere la iniciativa, la presencia y el protagonismo de las autoridades locales para elaborar proyectos, presentarlos y llevarlos adelante”, concluyó Lifschitz.

ÍNDICES DE POBREZA

“Hay una realidad general que refleja que un tercio de nuestra población que está por debajo de la línea de pobreza, es decir que no accede a los servicios básicos, a los niveles elementales de alimentación, de salud, de educación que hoy requiere una familia. Esto todavía es más grave si lo miramos en la franja etaria de jóvenes y niños, en la cual el porcentaje asciende a más del 50%, lo cual representa una hipoteca de nuestro futuro como argentinos”, afirmó.

Además, añadió que quizás esa sea “una de las grandes deudas pendientes de los gobiernos en la Argentina, porque esto no se lo puede atribuir exclusivamente al actual gobierno: es una situación que viene de arrastre; pero el presidente (Mauricio Macri) asumió el compromiso de «pobreza cero», lo planteó como una meta y sería bueno que se empiece a avanzar en ese camino porque es quizás el problema más complejo, más difícil pero más importante, más estratégico en la Argentina”.

En particular, en lo que refiere a la provincia de Santa Fe, aseguró que “ese tema fue tomado con fuerza aún sabiendo que una provincia no puede resolver problemas estructurales pero se ha hecho una fuerte apuesta a la inversión pública, a la obra pública porque genera empleo, mucho empleo y sobre todo para los sectores más humildes”.

“Se apostó a defender las economías regionales, a las pequeñas empresas, que son las que más empleo generan. Se entiende que ellas son la herramienta genuina para generar empleo, inclusión social, para que las familias puedan abandonar el ciclo de la pobreza, de la pobreza extrema”.

“En la medida en que esto no se multiplique, no se replique, no tenga fuertes políticas de estímulo y de promoción, desde el ámbito nacional no se va a lograr el resultado de reducir drásticamente la pobreza y de incluir socialmente a estos sectores cuantitativamente tan importantes”.