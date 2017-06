Agustín Rossi visitó el norte provincial

El ex jefe del Bloque del FPLV en la Cámara de Diputados de la Nación y ex Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, recorrió la región del norte santafesino, donde opinó qué tiene que hacer el Gobierno de Santa Fe frente al insoportable tarifazo eléctrico, la necesidad de unirse contra el ajuste de Macri y su paso por la Facultad de la Militancia.

Luego de visitar Reconquista, Villa Ocampo, Vera, Las Toscas, Calchaquí, Florencia, Villa Ana, El Rabón, Tacuarendí y Guadalupe Norte aseguró que “los vecinos están preocupadísimos porque no llegan a pagar el tarifazo eléctrico”, que llega a ser en muchos casos del 50% en promedio. Asimismo, comentó que “hay gente que está pensado en cerrar su comercio o su fábrica por este excesivo aumento”.

En este sentido, Rossi aseveró que el Gobierno Provincial “no puede mirar para un costado” sino que “debe proponer medidas para palear esta situación, generar políticas que atenúen este fenomenal tarifazo que se está dando en todo el país y afecta tanto a los santafesinos”. Además, alentó el trabajo que está llevando a cabo La Corriente Nacional de la Militancia de Vera mediante la junta de firmas contra el aumento y comentó que se están dando iniciativas similares en Calchaquí, Reconquista y Villa Ocampo.









Rossi instó a la unidad del peronismo para derrotar el ajuste que propone Macri

El ex ministro de Defensa, celebró la resolución del Congreso PJ Santa Fe y resaltó que es “indispensable la unidad del peronismo y partidos aliados para derrotar el ajuste que propone Mauricio Macri”, de cara a las elecciones legislativas de octubre.

El ya lanzado precandidato a Diputado por Santa Fe explicó que “el peronismo en Santa Fe debe ser la fuerza opositora que genere esperanza a los santafesinos”; y enfatizó: “Quienes votan en esta provincia tienen que tener la seguridad que si llegamos al Congreso Nacional vamos a luchar contra las políticas de pobreza que dispone CAMBIEMOS, empobreciendo a los trabajadores”.

Durante la recorrida por el norte provincial, Rossi estuvo acompañado por el referente y ex diputado provincial Enrique Marín. En Las Toscas se reunió con vecinos junto al Concejal Federico Schmitke y el Secretario General del PJ local Martín Deltín.

En Villa Ocampo encabezó una charla en la Unidad Básica Néstor Kirchner junto al Concejal Gustavo Volkart y el referente Eduardo Richter. Asimismo, compartió en Florencia un acto junto al Presidente Comunal Rubén Quaín y en Vera se reunió con el Concejal Alejandro Bustos.

En Tacuarendí mantuvo un encuentro con la referente Norma Quiñones e integrantes de su agrupación y en El Rabón realizó una charla junto al ex jefe de comuna César Coco Vallejos y habitantes de la localidad. En Calchaquí participó de un encuentro en el ex Cine San Luis con los referentes de La Corriente local Walter Fernández, Daniel Nagel y Catalina Ocampo mientras que en Villa Ana compartió ronda de mates con vecinos y el ex jefe comunal Daniel Rodríguez.

