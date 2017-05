Mas de 190 beneficiarios de becas municipales en Las Toscas

En sala de conferencias, el intendente del Gobierno de la Ciudad de Las Toscas, Leandro Chamorro, acompañado por la Secretaria de Hacienda y Control Tributario CPN María Laura Bertrán y la Directora de Cultura y Educación Lic. Viviana Bertone, hicieron formal la entrega de las Credenciales de Becas Municipales año 2017.

Para el presente año, más de 190 estudiantes de distintos niveles educativos (secundario, terciario y universitario), recibirán esta colaboración por parte del Municipio Tosquense, cuya inversión total rondará los 350 mil pesos. Este año, las becas se abonarán en dos tramos diferentes, comprendiendo los dos semestres del 2017 siendo el primer pago a mediados del mes de junio, en tanto el segundo cobro se estipuló para el mes de octubre.









Al respecto, Leandro expresó que “sabemos la difícil situación económica que atraviesa el país, y nosotros como todos los años ponemos a consideración esta ayuda económica. Que un estudiante hoy tenga que ir a vivir a otra ciudad para realizar sus estudios implica un gasto enorme que en muchos casos no llega a cubrirse en su totalidad. Desde el Gobierno de la Ciudad y yo en particular, siempre buscamos que la inversión de becas o ayudas económicas tenga un incremento anual. Este año incrementamos un 30% el monto total e individual de lo que se percibirá, como dijo la contadora, se abonará en dos veces durante el año. Al mismo tiempo, buscamos con esto que los jóvenes permanezcan en el estudio y no se vean tentados por distintas situaciones que los puedan perjudicar”.