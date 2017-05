Mensaje del intendente Enrique Paduán en el día de la Patria

“Es este un nuevo aniversario donde nos reunimos para celebrar estos 207 años de la revolución de mayo, fecha aquella en la que un pueblo decidido asumía una enorme responsabilidad para liberarse y así comenzar a gestar una nación con enormes expectativas para el desarrollo de sus instituciones republicanas y que contaba para ello con gente ansiosa y comprometida por trabajar y lograrlo. En aquel entonces, tanto hombres como mujeres con grandes ilusiones, iniciaban un proceso para la liberación con una gran expectativa y que era el comienzo de la revolución que nos llevaría al desarrollo de un país que debía cumplir un importante rol en un mundo al cual había que aportar con la riqueza que contaba y a través de la cual participar en esa economía global que nos permitiría llevar el bienestar a los habitantes de la nueva nación. La construcción de esa patria que entonces soñaban, es la patria que hoy seguimos construyendo y que nos lleva un gran esfuerzo, pero debemos confiar que llegara el momento del encuentro entre nosotros que con inteligencia y sabiduría sabremos encontrar ese camino tan difícil de transitar2.

“Al esfuerzo que han puesto todos a los que hoy recordamos, debemos nosotros seguir fortaleciendo desde cada uno de nuestros lugares y con el compromiso, es posible que podamos avanzar hacia los objetivos que aquellos soñaron. Como comunidad nos toca, desde el lugar que cada uno de nosotros ocupamos, aportar nuestro granito de arena para lograrlo y es por eso que a pesar de no estar pasando por la mejor situación en lo que refiere a nuestra economía y que es una situación compleja y difícil, no debemos bajar los brazos, debemos seguir trabajando para construir alternativas que nos permitan continuar con el desarrollo y de esa forma apuntalarnos y a la vez seguir buscando la solución a nuestras principales actividades, pero también ilusionarnos teniendo presente las nuevas iniciativas productivas, de trascendental importancia, como son la puesta en marcha de una destilería de etanol y una Usina termo generadora, que en el corto plazo comenzaran sus actividades lo que nos traerá importantes aportes y garantías para el futuro desarrollo de nuestra localidad y región, ya que contar con generación energética, ya sea como combustible o eléctrica, garantiza a futuros inversores la provisión de esos servicios, lo que nos brindara la posibilidad de crecer en forma sostenida a través del tiempo”.









“Como los pueblos son artífices de su futuro, es necesario que como comunidad nos unamos detrás de estos objetivos que son claros y contundentes, que nuestra meta sea trabajar para un proyecto transformador de nuestra realidad, con eficiencia, que nos permitirá caminar sobre una senda con expectativas positivas y así definitivamente hacia un futuro que nos involucre y a la vez nos beneficie a todos, apostando a nuestros jóvenes para que sean los protagonistas de este desafío que es nada más y nada menos que construir y fortalecer nuestra patria2.

“Por lo tanto, esta conmemoración nos encuentra hoy a los ocampenses en un proceso de cambios, que debe ser la bisagra de nuestra historia, para convertir una realidad que nos preocupa y ocupa y poder trasladar esto hacia un estado de optimismo que nos permita transitar un camino con tranquilidad y en concordia, que nos conduzca a un estado de reflexión sobre lo que hemos conseguido y lo que aún nos falta hacer. Debemos convertirnos en actores sociales activos de nuestro futuro e involucrarnos cada día más en la construcción de nuestra identidad y que nos sirva para apuntalar la pertenencia a una patria grande e inclusiva, pensar y luchar por un país federal, un país que nos abarque, nos contenga y nos integre en un proceso que nos permita vivir con dignidad”.

“Es nuestro deber entonces, vencer las adversidades, poniendo todo de nosotros, nuestro entusiasmo, nuestras capacidades, nuestra solidaridad y todo nuestro esfuerzo en pos de un futuro, en un proyecto integrador, que el desarrollo nos entusiasme, nos convoque a formar una sociedad mucho más justa, y que no por pertenecer a zonas geográficamente lejanas no seamos participes de nuestro destino y sepamos entonces construir la plataforma sobre la cual crecer como sociedad, fuertes, con capacidad para cumplir nuestras obligaciones pero también ser capaces de defender nuestros derechos y sobre esto lograr el desarrollo integral que necesitamos. Son los derechos a la salud, a la seguridad, a la participación en las decisiones que nos involucran, derecho al trabajo digno, y fundamentalmente el derecho a la educación a lo que no debemos renunciar”.

“Debemos destacar la tarea que nuestras instituciones educativas llevan adelante día a día para mejorar y acercar a nuestra localidad distintas alternativas para que nuestros jóvenes puedan acceder a la capacitación sin tener que trasladarse a otros lugares, lo cual acompañamos y enorgullecemos, por lo que debo decir que es imprescindible ir mejorando la calidad educativa para el progreso definitivo de nuestros pueblos, porque no nos debemos olvidar que educarnos significa acceder al lugar donde todos debemos estar, porque si hay algo que no se discute es que el conocimiento es lo único que nos iguala a todos”.

“Muchas gracias y FELIZ DÍA DE LA PATRIA…!”.