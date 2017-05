CODESELT afronta dos graves inconvenientes en el servicio telefónico

En primer lugar, los primeros días de marzo se produjo una falla en la central Huawei, la cual administra a las líneas 451XXX, 593XXX y 594XXX.

Por un lado la cooperativa no puede registrar las llamadas de usuarios de esas líneas para facturarlas, razón por lo cual se están cobrando solo los cargos fijos (Abono, gastos administrativos, atención al domicilio, plan llamadas locales, etc); al mismo tiempo, no se pueden habilitar servicios que se hubieran cortado con anterioridad a esa fecha, ni habilitar o inhabilitar servicios especiales.

En este sentido, se está atacando el problema desde dos frentes: por un lado se espera un repuesto desde Europa, que está actualmente en la aduana, cumpliendo los trámites necesarios para su ingreso; y por otra parte la empresa PLANEX S.A., representante en Argentina de la firma Huawei, se encuentra trabajando en una solución alternativa.









El segundo problema surgió la semana pasada, con la caída del servidor que administra las tarjetas prepagas y el servicio conocido como línea control, o telefonía prepaga. Resulta antieconómico actualmente reemplazar dicho servidor que tiene un costo de 15.000 U$S, dada la muy escasa utilización de estos servicios prepagos.

Por ello, se está haciendo todo lo posible para restablecer el servicio, que de no lograrse en los próximos días, el mismo será discontinuado, debiendo los usuarios involucrados liberar la línea para hacer llamadas con facturación mensual tradicional.

En esta situación, también aparece un impedimento para quienes tengan líneas que se encuentren afectadas por la central Huawei, quienes no podrán liberarlas hasta tanto solucionemos el problema con la central mencionada. En estos casos particulares se dejarán de emitir facturas a los usuarios afectados hasta tanto puedan volver a tener servicio.