Sirley, concursó para Miss Princess of the world Argentina

El 7 y 8 de abril se llevó a cabo la primera instancia del concurso llamado "Miss Princess of the World Argentina", realizado en Santa Fe capital, en el que participaron 19 chicas de distintos lugares del país.









“Entre las 19 chicas que participamos, eligieron solo 12 para pasar a la siguiente instancia y a la final que se realizará el 27 de mayo en la ciudad de Parana- Entre Rios, en donde solo quedarán 3 finalistas y una sola podrá viajar a representar a Argentina en Marsella y Nápoles”.

“Y yo soy una de esas finalistas”, expresó emocionada Sirley Masín. y agrego: “A todos los que usen Instagram pueden votarme con un me gusta en mi foto a este link https://instagram.com/p/BUFJhs4l56b/ o pueden entrar también a la página oficial del @missprincessoftheworldarg y buscar mi foto y así me estarían dando una gran ayuda. Desde ya muchísimas gracias. Me siento muy feliz de estar rodeada de gente buena”.