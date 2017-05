Copa Santa Fe – 2ª Etapa de los partidos de ida

El equipo que figura en primer lugar, comienza jugando como local.









– Sarmiento Margarita Vs. Tigre Avellaneda – Domingo 28/5 – 15 Hs.

– Ocampo Fabrica Vs. Huracán (VO) – Domingo 28/5 – 15 Hs.

– Alianza Sport Vs. ADIUR – Domingo 28/5 – 15.00 Hs.

– Unión Soc. Ital. Vs. Beltrán FC – Sábado 27/5 – 15 Hs.

– Blanco y Negro Vs. Totoras Jrs – Domingo 28/5 – 15 Hs.

– Cnel. Aguirre Vs. PSM Domingo – 28/5 – 15 Hs.

– Trebolense Vs. Unión (B.Irig) – Domingo 28/5 – 15 Hs

– CA Sastre Vs. Argentino (R) – Jueves 25/5 – 15,30 Hs.

– Argentino (Franck) Vs. Def. del Oeste – Sábado 27/5 – 15 Hs.

– Libertad (V. Trinidad) Vs. Florida (Clucellas) – Domingo 28/5 – 15 Hs.

– Argentino Las Parejas Vs. T. Federal – Sábado 27/5 – 13.30

– 9 de Julio (Beravebú) Vs. Belgrano (Arequito) – Sábado 27/5 – 15.00 Hs.

– Porvenir Talleres Vs. Belgrano (Sta. Isabel) – Domingo 28/5 – 15 Hs.

– Cosmos Vs. San Martín (M.Vera) – Domingo 27/5 – 15 Hs.