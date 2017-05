Ruta 3: la odisea para salvar una vida es la misma que para despedirla

“Si la enfermedad es muy grave que Dios te ayude”, asegura Ricardo, un vecino de Cañada Ombú y familiar de dos fallecidos en la última semana. No sólo les fue difícil llegar a un hospital, sino también volver para poder velarlos. La camioneta que trasladaba a la familia y al ataúd se empantanó. Hacer los 50 km les llevó más de 4 horas.

Son las 14:00 del lunes 15 de mayo de 2017 y Ricardo, un vecino de Cañada Ombú, asegura: “Si tenemos una emergencia ahora, no podemos salir; ni siquiera en tractor, salvo en helicóptero”.

Llegar a un hospital de mediana o alta complejidad no es fácil para localidades del norte que se encuentran a la vera de la ruta provincial 3. El problema no es solo llegar, sino también volver. Otra vez, las lluvias dejan aislados a los pobladores quienes deben realizar una odisea no solo para salvar la vida de sus familiares. Ramón Ramos, una persona de avanzada edad, falleció el viernes pasado. Su yerno, Rosendo Ayala (un joven de 30 años) murió una semana antes a causa de un accidente. Los dos eran de Cañada Ombú y debieron llegar hasta la ciudad de Santa Fe para ser atendidos. Los familiares, que lamentaron la pérdida, nunca pensaron en lo difícil que iba a ser volver a la localidad para realizar el velorio y posterior entierro.

Se trata de un pueblo ubicado en el norte de la provincia de Santa Fe, en el departamento Vera. En la zona trabaja un médico que reparte su atención entre los distintos poblados y vive en Los Amores, un pueblo vecino a Cañada Ombú, que se encuentra a 22 km, al norte.









La semana pasada, Ramón debió dirigirse hasta la cabecera departamental para ser atendido. El traslado no fue fácil. Como es sabido, las lluvias complican las cosas pero el camino estaba “transitable” y había que llegar. Ricardo llevó a su cuñado hasta la localidad de Vera. El trayecto desde Cañada Ombú se realiza por la Ruta Provincial Nº 3. Son aproximadamente 130 kilómetros, de los cuales alrededor de 50 kilómetros son de calzada natural, de tierra.

Debido a la complicación del caso, lo trasladaron al hospital Cullen de esta Capital. Ramón no soportó una peritonitis y falleció el viernes pasado, a las 17 horas. Para el regreso fue necesario que llegue una ambulancia desde el norte santafesino. Una vez que llegaron a Vera, pasaron el cuerpo a un ataúd y a través de una camioneta emprendieron la aventura de llegar a Cañada Ombú para que los familiares le puedan dar el último adiós

La camioneta se quedó empantanada y fue necesario un tractor para llegar. El tramo de 50 kilómetros de barro (desde Intiyaco a Cañada Ombú) alcanzó las cuatro horas. “El cuerpo ya se empezaba a descomponer” expresó, con profundo dolor, Ricardo. Además, informó que finalmente el entierro fue ese mismo sábado en horas del mediodía.

“Es complicado”, agrega Ricardo. “Imaginate el trastorno de los familiares, vinimos todos apretados en la camioneta, con el ataúd. Tuvimos que entrar con un tractor enganchado en la camioneta. Entre los dos haciendo fuerza para poder llegar”, relató.

“No es de ahora, es viejo” asegura, y agrega: “Es terrible, acá la gente se enferma y no puede salir. Muchas veces cuando llegas al hospital ya es tarde. Es complicada toda la zona, Cañada Ombu, Los Tábanos, hasta Golondrinas”.

Diario UNO Santa Fe