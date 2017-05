228 milímetros de agua y más de 120 familias inundadas en Florencia

“Es un momento muy crítico, no se esperaba la cantidad de lluvia que cayó, que fueron 130 milímetros en una hora; después siguió lloviendo y en total cayeron 228 milímetros. Cuando cae de golpe tanta agua todos los desagües colapsan, no soportan esa cantidad de agua para evacuarla” explicó ayer el presidente comunal Rubén Quain.

“Fueron tres familias las evacuadas, pero el drama que tenemos es que hay más de 120 familias registradas que le entró agua en las viviendas. Después el agua escurrió, pero sabemos cómo quedan las viviendas con el agua. No hubo forma de evitar el ingreso del agua en las viviendas”.

“Esta es la segunda vez que nos llueve así. En el 2013 tuvimos un colapso con mayor intensidad, que duró más. Hicimos en ese momento un proyecto con el ingeniero Carreras paraa hacer el desagüe, porque tenemos el problema de que ingresan las aguas por el lado oeste de los campos rurales hacia la localidad; tenemos la ruta 11 que hay un terraplén que no deja escurrir el agua hacia el este o al Paraná. Llenamos un colector que en este momento colapsó por la cantidad de agua” explicó el presidente comunal.









“En el 2013 se hizo un estudio y no se pudo hacer la obra. Esta vez defensa civil se comprometió en realizarla, paralela a la ruta 11 hacia el sur, hacia una zona baja para escurrir el agua y que no llegue al pueblo”, comentó.

“Nos visitaron los de desarrollo social de acá del departamento y también los de defensa civil de la provincia. Se comprometieron a hacer una ayuda con colchones, frazadas y víveres, y un aporte económico para que se pueda pasar estos días”.

Frente a la consulta de cómo sigue la situación, Quain manifestó que “ahora no tenemos pronóstico de lluvias inmediato, pero con el tiempo húmedo no se secan las cosas, con este otoño lluvioso y húmedo. Tenemos una deficiencia de viviendas muy importantes en la localidad, porque tenemos un porcentaje alto de familias humildes, que no acceden a la vivienda”.

Ante la pregunta por la construcción de viviendas junto al gobierno provincial, Quain manifestó que “se nos dio la solución para 10 viviendas sociales, 5 con lotes propios y 6 más adjudicadas a gente que tienen un sueldo mayor a 12 mil pesos. Son 21 viviendas en total. Se comprometió el director de vivienda de seguir haciendo estos proyectos. Esto es muy importante, porque si no la gente se va a las villas miserias de ciudades grandes”.

